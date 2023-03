As revelações desta quarta-feira (22) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião, de acordo com o tarot:

Leão

O Três de Copas

Esta semana você celebrará seus triunfos em grande estilo. Começaram todos os projetos que estavam em suas mãos e que serão maravilhosos para sua economia, que vinha passando por momentos difíceis. A carta é de bons presságios, comemorações familiares e encontros com entes queridos. Também informa que o noivado de um casal está próximo, então prepare-se porque serão alguns dias de notícias muito boas.

Números da sorte: 9, 18, 69

Virgem

O imperador

Por alguns dias houve perdas no trabalho, mas sua intuição e as estratégias que você propõe farão tudo melhorar esta semana. Assuma a liderança e encare tudo que as coisas vão dar muito certo. A carta do Imperador diz que você encontrará pessoas poderosas que o ajudarão em alguns projetos. Preste muita atenção porque seu progresso depende disso. Você também será o protetor de seus entes queridos que precisam de você neste momento

Números da sorte: 7, 19, 23

Libra

O homem enforcado

É necessário que nesta semana você reflita que há coisas do passado que você deve descartar porque isso não te permite avançar. Tome decisões para que sua vida profissional e pessoal tomem um rumo diferente, positivo e cheio de boas energias. Você vê a carta como algo negativo, mas não é. Veja isso como um alerta de que há decisões nas quais você deve pensar com muito cuidado para executá-las. Você não está sozinho, seu parceiro estará lá para apoiá-lo em tudo.

Número da sorte: 5, 22, 70

Escorpião

O Seis de Espada

Na medida em que sua atitude for negativa, você não avançará. Mude seu pensamento, reflita sobre o que não está certo e os erros que você pode corrigir. Concentre-se em encontrar soluções para ficar tranquilo e em harmonia consigo mesmo e com os que estão ao seu redor. A carta informa que o relacionamento está passando por um momento ruim, mas ambos devem fazer a sua parte para superar as diferenças.

Números da sorte: 3, 13, 88

Texto Nueva Mujer