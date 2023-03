As revelações de quinta-feira (23) para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot Foto ilustrativa - Unsplash - Viva Luna Studios

Passamos oficialmente da metade da semana e se você é do signo de Áries, Touro, Gêmeos ou Câncer queremos convidá-lo a conferir qual a mensagem das cartas do tarot para esta quinta-feira (23).

Áries

Ótimas notícias! A quinta-feira (23) será um dia bastante positivo e que sente que a sorte está ao seu lado. Além disso, será um ciclo em que a espiritualidade estará em alta.

Por sua vez, você se verá diante de um grande dilema: aceitar este desafio que a vida te traz ou deixá-lo passar?

Touro

Para Touro, as cartas do tarot preveem um dia bastante tranquilo. Maaaaaaaaaaaassss, será também um período para que possa sarar suas feridas e deixar o passado de uma vez por todas para trás, pois somente assim é que vai conseguir avançar em sua vida.

Gêmeos

Gêmeos, as cartas do tarot te deixam um conselho importante: tente relaxar mais e acalmar os ânimos, desta forma poderá desfrutar de todos os reflexos positivos que terá em sua vida, tanto no campo pessoal quanto no profissional.

Câncer

Tempos mais tranquilos estão previstos para a pessoa de Câncer em sua vida pessoal, período este que deve desfrutar com amigos e seres queridos. Em contrapartida, as cartas do tarot revelam uma quinta-feira (23) bastante intensa no campo profissional.

Com informações do portal Depor.

