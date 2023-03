Relacionamento: aprenda lidar com a culpa de um rompimento Imagem: reprodução Instagram (@netflixbrasil)

Terminar uma relação é difícil, mas ainda mais difícil que o término é lidar com a culpa do rompimento. Você deve ter analisado bem a decisão antes de decretar o fim da relação, mesmo assim, se sentir mal e culpado por ver outra pessoa chorando também pode te fazer mal. Por isso, é preciso aprender a lidar com essa culpa.

Para se sentir melhor e sair o mais rápido possível dessa situação, o psicólogo Mark Travers explica que existem três etapas para superar a culpa.

Reconheça seus sentimentos

O primeiro passo para lidar com a culpa é reconhecer os seus sentimentos. Mesmo sendo algo óbvio, é preciso validar para si mesmo as próprias emoções e refletir sobre tudo que você sente.

Você pode escrever sobre os seus sentimentos em um papel ou conversar com amigos e familiares sobre isso. O importante é colocar para fora.

Assuma seu papel na separação

Muitas pessoas, ao escolherem o término, tendem a culpar o outro pelas escolhas própria. O fim realmente chega em virtude de problemas que existem na relação, mas saiba compreender qual o seu papel no rompimento.

Se perdoe

Após reconhecer seus sentimentos e assumir o seu papel na separação, é preciso se perdoar pelos erros cometidos e também por ter optado pelo fim. Você vai se perguntar foi a melhor escolha a ser feita e a resposta pode não ser imediata, mas é importante sempre lembrar que as atitudes de ambos culminaram no fim. Nesse aspecto, é importante se curar dessa última relação antes de arriscar novamente. Isso vai impedir que você sofra ou faça alguém sofrer.

