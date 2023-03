Perfumes masculinos desconhecidos para você se sentir único

O outono chegou e a nova estação pede perfumes que combinem com o clima que você vai se deparar daqui para frente. E se você é do tipo de homem que gosta de se sentir exclusivo, as indicações de perfumes a seguir são totalmente fora do radar para você se sentir único quando utilizar. Confira.

Altamir - Ted Lapidus

O perfume é considerado masculino, mas seus acordes florais brancos deixa a fragrância totalmente compartilhável. Seu aroma é bem adocicado e quente, ideal para utilizar durante a noite e dias mais frios.

As notas de topo são Néroli, Folha de abacaxi e Bergamota. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Jasmim e Cyclamen e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Almíscar, Patchouli, Madeira de Teca e Vetiver.

1 Million Privé - Paco Rabanne

Um perfume exclusivo e raro de ser encontrado. Com alta projeção e fixação, rende muitos elogiados quando é utilizado. É um perfume maduro e indicado para uso noturno.

LEIA TAMBÉM: 7 perfumes ideais para HOMENS MADUROS

As notas de topo são Canela e Mandarina Sanguínea. As notas de coração são Tabaco e Mirra e as notas de fundo são Fava Tonka e Patchouli.

Bentley for Men Intense - Bentley

Ideal para homens que gostam de perfumes amadeirados. Ideal para homens maduros, traz bastante couro, incenso e rum, o que pode não agradar muitas pessoas. Fixa e projeta por muitas horas.

As notas de topo são Pimenta Preta, Folha de Louro e Bergamota. As notas de coração são Rum, Notas Amadeiradas, Canela, Sálvia Esclaréia e Gerânio Africano e as notas de fundo são Incenso, Couro, Benjoim, Patchouli e Cedro.

CK One Shock For Him - Calvin Klein

Um perfume aromático e agradável, que funciona tanto de dia quanto de noite, devido à junção de notas de tabaco e lavanda.

As notas de topo são Lavanda, Clementina e Pepino. As notas de coração são Cardamomo, Pimenta, Manjericão e Osmanthus e as notas de fundo são Tabaco, Âmbar, Patchouli, Notas Amadeiradas e Almíscar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 5 perfumes Natura para você conhecer em 2023

⋅ 5 perfumes para você se sentir UM MULHERÃO!

⋅ 5 perfumes femininos de poucas borrifadas