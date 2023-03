Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Áries 2023

Essa semana, o Sol entrou em Áries e permanecerá em um dos signos mais velozes, intensos e confiantes do zodíaco até 20 de abril de 2023. Essa fase pode ser de mão na massa e oportunidades poderosas, mas também tende a ser mais delicada para alguns signos do zodíaco que precisam aprender a lidar com essa nova energia.

Confira quais são e com isso acontecerá:

Câncer

Existe um calor extra em seu interior que pode motivar impulsos, mas também insatisfações. Mantenha certa disciplina para não tomar atitudes que o prejudiquem e use essa influencia a seu favor sendo mais corajoso para alcançar o que deseja. Focar no trabalho pode ser o melhor a se fazer e deixar um espaço para a diversão também; apenas fique de olho para não se envolver em encrencas.

Libra

A energia é de muita competitividade; canalize isso para ampliar seu destaque e foco, mas não fique rivalizando explicitamente, porque isso pode se tornar um defeito apontado pelos outros. É hora de pensar duas vezes diante dos desafios e usar a intuição para encarar alguns problemas da vida pessoal, amorosa e profissional com calma, pois a intensidade está alta. Por mais que os relacionamentos possam se tornar o centro, é preciso valorizar seu tempo e não perde-lo tentando apenas resolver conflitos. Oportunidades chegam, mas é preciso ouvir o sexto sentido!

Capricórnio

As emoções são intensas e estão mais afloradas que nunca. Chegou a hora de evitar se perder entre os altos e baixos e começar a passar mais tempo cultivando o que é leve. Se abrir para a mudança sem medo ajuda a fazer boas transformações agora, mas elas não sempre são fáceis. A intuição e os instintos o ajudam a se guiar pelos melhores caminhos, mesmo quando as coisas não saem como o planejado.

