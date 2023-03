Os signos do zodíaco que podem esconder algum ex

Os amores do passado podem ser lembrados, mas nem sempre todos os signos do zodíaco optam por falar deles.

Confira os signos que tendem a esconder algum ex:

Áries

O ariano é apaixonado e pode se envolver com as pessoas de forma bem profunda. No entanto, existe algo sobre o passado que esse signo prefere manter reservado, principalmente se sofreu e as coisas saíram do seu controle. Esse signo não gosta de se sentir vulnerável e como recordar pode fazer ele viver de novo emoções complexas, por vezes acaba não acessando essa época para não lidar mais com esse assunto.

Virgem

Por mais que aceite as lições aprendidas com as pessoas do passado, o virginiano pode levar muito tempo escondendo aquilo que o desvalorizou e debilitou. Relacionamentos que foram muito dolorosos precisam ser superados por completo para que ele já não tema tocar no assunto. De qualquer forma, ele só se abrirá sobre o que viveu e sentiu se tiver muita confiança em quem o escuta.

Capricórnio

O capricorniano é capaz de superar problemas e mágoas de amores do passado, mas isso pode levar muito tempo. Enquanto ainda mantém dores em seu coração, prefere não revelar aos novos interesses amorosos o que os fez perder tempo e energia. Ele prefere parecer forte, decidido e inabalável na conquista, mas quem conhece suas debilidades e o acompanha há muito tempo certamente ouvirá sobre pessoas do passado em segredo.

Aquário

O aquariano pode superar términos até com certa rapidez, mas ele vira a página completamente e passa a só ter olhos para o futuro. Ele não quer regressar a uma época dolorosa e prefere não mencionar algumas relações que o feriram. Se as coisas não terminaram mal, até consegue manter o contato e a amizade, mas sem falar de amor explicitamente de novo.

