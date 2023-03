Os 4 signos que passam por mudanças intensas

Alguns signos do zodíaco passam por mudanças importantes na penúltima semana de março de 2023 e nada mais será o mesmo depois disso.

Confira quais signos são:

Sagitário

O prazer é ativado novamente em sua vida e chegou o momento de se aventurar mais. Para muitos, a forma de enxergar as coisas e se comunicar não será mais a mesma. É importante não temer a mudança e confiar no renascimento para melhorar aquilo que já não estava fluindo da maneira que deveria. Não estranhe a própria vulnerabilidade e comece a compreender!

Capricórnio

A personalidade e consciência florescem, ajudando a curar a criança interior para finalmente poder crescer como realmente deseja. A vida entra em uma nova fase e é importante revisar aquilo que é priorizado e valorizado em muitos níveis, seja material, emocional e também as relações. O trabalho em si mesmo continua, mas esses novos movimentos energéticos ajudam a atrair situações e pessoas mais compatíveis em sua vida. Confie e tenha coragem, pois é um momento de transformação, mas também de recompensa!

Aquário

Comece a compreender as formas de se comunicar, pensar e acessar novas ideias sem medo do caminho que elas podem abrir. É um momento de escuta, mas também de florescimento para encontrar oportunidades cruciais. Liberte-se daqueles pensamentos negativos que não valem a pena para ter energia e foco em tudo o que realmente será transformado. Confie, pois você sabe trabalhar duro e atrair quem também o faz com confiança.

Peixes

Um mundo ainda mais profundo se abre em seu interior e isso causará mudanças importantes que farão toda a diferença em sua mente. Deixe que essa energia entregue respostas e não se recuse a ver também as mágoas que ainda angustiam seu coração; é hora de curar e superar para poder finalmente terminar alguns carmas. O universo começará a recompensar logo quem fez as lições de casa e não teve medo de compreender a existência.

