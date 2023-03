O que as cartas do tarot indicam para o futuro de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Libra

Momento de muita pressão econômica e que afeta sua saúde mental e física. Deixe a preocupação de lado e reflita sobre o melhor caminho que você deve seguir para resolver tudo aquilo que não te deixa seguir em frente. Do esforço e dedicação que você colocar no que faz, você colherá os frutos que o ajudarão a sair dessa fase difícil. Aquela pessoa especial que entrou em sua vida sugere que vocês tentem morar juntos para planejar um futuro juntos. É uma oportunidade que ambos devem aproveitar.

Escorpião

O momento será de muita reflexão e aprendizado porque você deve encontrar em si mesmo o que deseja fazer para o seu futuro. Você não pode permitir que outros intervenham nas decisões que só você deve tomar. Confie em si mesmo e em sua intuição de que você conseguirá alcançar tudo o que deseja. Tantas decepções amorosas fizeram de você uma pessoa de coração duro. Não deixe que isso prejudique a oportunidade com esse ser especial que entrou em sua vida. O mais importante é que ele te valorize e queira estar ao seu lado.

Sagitário

Será um momento de muito trabalho que permitirá que você consiga muitas coisas que tinha em atraso e se organizará para que o que aconteceu não volte a acontecer com você. Aprendeste com a experiência e isso faz de ti uma pessoa melhor, não só para te ajudar mas também para os teus. Você só precisa dar um passo para voltar aos trilhos. A carta conta que depois de ficar um tempo sozinha, você aprendeu a se cuidar e priorizar suas necessidades. Agora você se dá a oportunidade de consolidar um novo relacionamento em seus próprios termos e deixar seus medos para trás.

Capricórnio

Os próximos dias serão de organização do trabalho, porque você está em um ponto sem volta para entregar resultados de negócios que foram colocados em suas mãos para seguir em frente. Tudo correu bem, mas você tem que se esforçar mais para terminar com sucesso. Prepare-se porque esta semana você vai conhecer alguém que vai mudar a sua vida, vai mexer com sentimentos e vai ser um turbilhão de paixões que vai desencadear e te deixar muito feliz. Mas será momentâneo, então aproveite enquanto durar porque será a sua preparação para algo definitivo que o universo tem reservado para você.

Aquário

Momento de muito trabalho pela frente, mas isso o deixará com ótimas recompensas financeiras. Não desanime por causa das energias negativas que estarão ao seu redor, você é forte e se ouvir a sua intuição tudo correrá muito bem. Depende de você que sua vida profissional melhore e que suas finanças aumentem. Você está numa fase da sua vida que só pensa em se divertir e curtir, isso é muito bom. No entanto, chegará a hora de você pensar na estabilidade amorosa.

Peixes

Momento de iniciar um novo relacionamento a dois que vem mudar definitivamente seus planos profissionais e pessoais. Seu futuro tomará outro rumo que o deixará não apenas satisfeito, mas também totalmente realizado. Você só precisa ter cuidado com seus medos. Supere-os e verá que avançará como nunca esperou. Você desfruta de um relacionamento estável que enriquece sua vida e o faz se sentir realizado, mas o ciúme e as inseguranças às vezes o enganam. Cuidadoso.

Com informações da revista Nueva Mujer