Moeda de 50 centavos que pode valer até 4 mil reais? Veja se você tem uma!

Você já ouviu falar de moedas raras? Dependendo da quantidade disponível, alguns desses itens podem valer muito no mercado de colecionadores. Mas como identificar uma moeda incomum em meios as outras?

As moedas consideradas raras possuem características que as diferem das comuns, como a quantidade confeccionada, se é um item comemorativo ou ainda se apresenta algum defeito de cunhagem.

Disco cortado

Um desses objetos raros, por exemplo, é a moeda com disco cortado na lateral. De acordo com o ‘Catálogo de Moedas do Brasil’, as moedas de de 50 centavos cunhadas entre 2009 e 2011 e a de 2018 que apresentam a falha podem valer até 40 reais.

Letra A

Um ‘bônus’ no valor desse item pode ser dado caso a moeda de 50 centavos seja do ano de 2019 e apresente a letra ‘A’ abaixo do ano de fabricação. Neste caso, o catálogo, informa que seu valor pode chegar a 200 reais.

LEIA TAMBÉM: Uma única ‘moeda do barbeiro’ raríssima pode valer milhões de reais! Saiba mais sobre o item

Borda sem inscrição

A mesma moeda pode subir ainda mais o valor caso você encontre a fabricada em 2009 e 2010 que não apresenta nenhuma inscrição em sua borda. Esse simples erro pode fazer essa moeda valer 400 reais.

A moeda de 4 mil reais

Conhecida como híbrida ou ‘mula’, uma das moedas de 50 centavos com valor mais alto é considerada rara e seu alto valor se dá em virtude do cunho trocado.

A moeda desse valor é cunhada originalmente com o rosto do Barão do Rio Branco. Contudo, alguns itens raros possuem o rosto trocado com Tiradentes, a imagem presente nas moedas de 5 centavos. A moeda que apresentar esse erro sendo fabricada em 2012 pode valer 4 mil reais, segundo o TikTok ‘RNF Confecções’.

LEIA MAIS:

⋅ 3 moedas brasileiras raras de 1 real que valem muito! Você tem alguma dessas?

⋅ Essas moedas de 1 e 5 centavos possuem defeitos e juntas podem valer mais de R$ 3 mil! Aprenda a identificá-las

⋅ Simples defeito pode fazer essa moeda de 1 real valer quase R$ 2 mil! Veja se você tem uma