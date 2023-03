10 perfumes femininos PERFEITOS para arrasar neste outono

O outono teve início no último dia 20 de março e mesmo com temperaturas altas nestes primeiros dias, a nova estação costuma apresentar temperaturas mais frias, já que a estação antecede o inverno.

E para combinar com o novo clima, que tal conhecer as fragrâncias mais indicadas para a nova estação? Confira a seguir as indicações da youtuber Angélica Martins.

Ange ou Demon Le Secret - Givenchy

De acordo com a apresentadora do canal, essa é uma versão mais frutada do perfume Ange ou Demon. É uma fragrância fresca e floral, mas com alta fixação.

As notas de topo são Chá, Oxicoco e Limão de Amalfi. As notas de coração são Peônia, Jasmim e Vitória Régia e as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Patchouli.

Una Senses - Natura

Um perfume cremoso e mais bombástico, que marca presença por onde chega. Deve ser utilizado à noite devido aos acordes marcantes.

As notas de topo são Cassis e Tangerina. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim e Notas Florais e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Sândalo, Cedro, Almíscar, Notas Doces, Baunilha, Benjoim, Patchouli e Cashmeran.

Coffee Woman Duo - O Boticário

Outro perfume nacional muito utilizado pelas mulheres, Coffee Woman Duo possui um aroma que tem o café e o leite como base, mas que se mistura a outras notas refrescantes.

Lavanda, Notas Frutadas e Bergamota são as notas de topo. As notas de coração são Leite, Café, Orquídea, Ylang Ylang, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Benjoim, Sândalo, Patchouli e Almíscar.

Fantasy - Britney Spears

Um perfume clássico, com diversos contratipos disponíveis no mercado. O ponto negativo é que essa fragrância possui um aroma comum e facilmente reconhecido, sendo considerado ‘fora de moda’ para algumas pessoas.

Possui um aroma bem doce com notas de topo de Kiwi, Lichia vermelha e Marmelo. Já as notas de coração são Chocolate Branco, Cupcake, Orquídea e Jasmim e as notas de fundo Almíscar, Raíz de Orris e Notas Amadeiradas.

Hypnose - Lancôme

Outro perfume doce é o Hypnose. Com uma proposta mais sensual, a fragrância possui alta projeção e fixação, sendo indicada para encontros românticos em dias mais frescos.

Em seu topo leba Flor de Maracujá. Já as notas de coração são Jasmim e Gardênia e finaliza com as notas de fundo de Baunilha e Vetiver.

Além destas fragrâncias mais conhecidas, outros perfumes indicados por Angélica para a época são:

Lolita Lempicka - Lolita Lempicka;

Mon Guerlain - Guerlain;

Love Chloé - Chloé;

Decadence - Marc Jacobs;

My Burberry - Burberry.

