Uma única ‘moeda do barbeiro’ raríssima pode valer milhões de reais! Saiba mais sobre o item

Existe um ditado que diz “Nos menores frascos é que existem os melhores perfumes”. E isso pode se aplicar também ao dinheiro, já que moedas de pouco valor monetário pode custar milhões de reais.

Um desses itens raros é uma moeda de 10 centavos de dólares. Conhecidas como Dimes, alguns exemplares podem varias entre US$ 150 até US$ 80 mil (R$ 785 a R$ 419 mil), com as mais caras custando até US$ 2 milhões, mais de R$ 10 milhões na cotação atual.

A moeda mais rara

O item mais raro dessa coleção de 10 centavos é conhecido como ‘Dime Barber’, e segundo o Metro Equador, foram fabricados entre 1892 e 1916.

LEIA TAMBÉM: 3 moedas brasileiras raras de 1 real que valem muito! Você tem alguma dessas?

A moeda tem as mesmas características das moedas quarter (25 centavos) e de centavos. São representadas com o cunho do símbolo da liberdade: um busto adornado com uma coroa de louros e a palavra ‘liberdade’.

Ao analisar a peça, colecionadores especializados em numismática se atentam ao ano de fabricação da moeda. A ‘Baber Dime’ de 1894 foi cotada pelo valor de US$ 1,3 milhão em 2005, subindo para US$ 2 milhões em 2017.

Por que tão cara?

De acordo com a publicação, a moeda possui um valor tão alto pois foram confeccionadas apenas 24 peças, sendo que apenas 10 foram encontradas nos dias de hoje.

Como reconhecer uma moeda rara

Para saber se uma moeda é rara, é preciso observar detalhes como número de série diferentes, onde a moeda foi emitida, o material do cunho e se existe algum erro ou relevo nos desenhos do objeto. Além disso, moedas muito antigas ou comemorativas com poucas tiragens também podem ser consideradas raras.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Essas moedas de 1 e 5 centavos possuem defeitos e juntas podem valer mais de R$ 3 mil! Aprenda a identificá-las

⋅ Simples defeito pode fazer essa moeda de 1 real valer quase R$ 2 mil! Veja se você tem uma

⋅ Uma única moeda de 1 real que pode valer R$ 30 mil! Será que você tem uma?