Telescópio da NASA detecta estrela 30 vezes maior que o Sol prestes a explodir

A rara visão de uma estrela Wolf-Rayet – entre as estrelas mais luminosas, mais massivas e mais rapidamente detectáveis conhecidas – foi uma das primeiras observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA em junho de 2022. Webb mostrou a estrela, WR 124, em detalhes sem precedentes com seus poderosos instrumentos infravermelhos. A estrela está a 15.000 anos-luz de distância na constelação de Sagitta.A rara visão de uma estrela Wolf-Rayet – entre as estrelas mais luminosas, mais massivas e mais rapidamente detectáveis conhecidas – foi uma das primeiras observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA em junho de 2022. Webb mostrou a estrela, WR 124, em detalhes sem precedentes com seus poderosos instrumentos infravermelhos. A estrela está a 15.000 anos-luz de distância na constelação de Sagitta.

Como detalhado pela NASA, estrelas massivas percorrem seus ciclos de vida, e apenas algumas delas passam por uma breve fase Wolf-Rayet antes de se tornarem supernovas, tornando as observações detalhadas de Webb dessa rara fase valiosas para os astrônomos.

As estrelas Wolf-Rayet estão em processo de desprendimento de suas camadas externas, resultando em seus característicos halos de gás e poeira. A estrela WR 124 tem 30 vezes a massa do Sol e derramou 10 Sóis de material – até agora.

À medida que o gás ejetado se afasta da estrela e esfria, a poeira cósmica se forma e brilha na luz infravermelha detectável pelo Webb .

A origem da poeira cósmica que pode sobreviver a uma explosão de supernova e contribuir para o “orçamento de poeira” geral do universo é de grande interesse para os astrônomos por vários motivos.

Como detalhado pela NASA, a poeira é parte integrante do funcionamento do universo: ela abriga estrelas em formação, se reúne para ajudar a formar planetas e serve como uma plataforma para a formação e aglomeração de moléculas – incluindo os blocos de construção da vida na Terra.

Apesar dos muitos papéis essenciais que a poeira desempenha, ainda há mais poeira no universo do que as atuais teorias de formação de poeira dos astrônomos podem explicar. O universo está operando com um excedente de orçamento de poeira.

O Webb abre novas possibilidades para o estudo de detalhes na poeira cósmica, que é melhor observada nos comprimentos de onda infravermelhos da luz.

A câmera de infravermelho próximo (NIRCam) de Webb equilibra o brilho do núcleo estelar de WR 124 e os detalhes nodosos no gás circundante mais fraco.

Como detalhado pela NASA, o Mid-Infrared Instrument do telescópio revela a estrutura irregular da nebulosa de gás e poeira do material ejetado agora ao redor da estrela.

Antes de Webb, os astrônomos amantes da poeira simplesmente não tinham informações detalhadas suficientes para explorar questões de produção de poeira em ambientes como WR 124 e se os grãos de poeira eram grandes e abundantes o suficiente para sobreviver à supernova e se tornar uma contribuição significativa para o orçamento geral de poeira.

Agora essas questões podem ser investigadas com dados reais.

Estrelas como WR 124 também servem como um análogo para ajudar os astrônomos a entender um período crucial no início da história do universo.

Estrelas moribundas semelhantes primeiro semearam o jovem universo com elementos pesados forjados em seus núcleos – elementos que agora são comuns na era atual, inclusive na Terra.

Ainda de acordo com as informações, a imagem detalhada de Webb de WR 124 preserva para sempre um breve e turbulento período de transformação e promete futuras descobertas que revelarão os mistérios há muito ocultos da poeira cósmico.

Texto da NASA