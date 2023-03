Tarot do amor: descubra qual a sua carta e o que o futuro reserva de acordo com seu signo:

Áries - A Estrela

O que começou com momentos de sexo e foi esquentando, hoje tem se convertido em algo mais sério e com amor aparente. Saiba que os astros conspiram para que vocês deem o próximo passo.

Touro - O Mundo

Você usou todas as suas armas para conseguir estar com essa pessoa que tanto queria, incluindo a sensualidade. Fique tranquilo, pois está em seu melhor momento emocional, e agora basta apenas consolidar aquilo que já começou.

Gêmeos - A Roda da Fortuna

A criatividade será algo evidente em seu relacionamento nestes dias. Você e seu companheiro terão uma semana com grandes oportunidades para se explorarem sexualmente e descobrir coisas que agradam o outro quando estiverem entre quatro paredes.

Câncer - O Mago

Há um lado seu que se caracteriza por ser possessivo, o que pode agradar às vezes na cama, mas no dia a dia é algo nocivo e que pode resultar em problemas. Não deixe que o ciúmes e a desconfiança destruam seu relacionamento.

Leão - A Sacerdotisa

Depois de uma longa jornada de conquista, envolvendo muita sensualidade, você finalmente alcançou aquilo que desejava. Agora é o momento de desfrutar do amor que tanto buscava.

Virgem - A Força

O passado foi algo que te prendeu por um longo período e te impediu de sentir borboletas na barriga. Fique tranquila, pois este é o momento de consolidar aquilo que ambos sentem e ter a certeza de que podem construir um futuro juntos.

Libra - A Imperatriz

A paixão e a sensualidade estarão a todo o vapor esta semana com seu parceiro, então aproveite esta oportunidade para inovar e abusar da criatividade entre 4 paredes.

Escorpião - Os Enamorados

Depois de tanto tempo juntos, vocês finalmente dão um próximo passo e resolvem construir uma família. Passando por diversas batalhas nesta jornada, o universo conspira em favor do casal.

Sagitário - O Carro

Alguém interessante apareceu em sua vida e você tem colocado todas as suas armas em jogo para conquistá-lo. Há tudo para dar certo, no entanto, é importante saber respeitar o tempo dessa pessoa e levar as coisas com mais paciência.

Capricórnio - O Sol

Uma pessoa chegou em sua vida quando você menos esperava, o que pode despertar certas dúvidas. Passando por diversas experiências juntos, não se preocupe, e apenas sinta e receba todo o amor envolvido nesta relação.

Aquário - A Lua

Não deixe que a rotina e o cansaço destruam o seu relacionamento. Embora seja algo que em algum momento vá acontecer, encontre frequentemente formas de inovar e resgatar todo o amor e seguir demonstrando afeto.

Peixes - O Louco

Ainda não é o momento de assumir um relacionamento sério, porque justamente você não se sente preparado para tal coisa. Não tenha medo de alinhar as expectativas do crush e dizer que o quer no momento são apenas algumas saídas, sem ter algo estabelecido.

Com informações do portal Nueva Mujer