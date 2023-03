Os signos que atraem mesmo quando não estão afim

Alguns signos do zodíaco podem ficar fechados para o romance, mas nem assim deixam de atrair pretendentes naturalmente.

Confira quais são e com isso acontece:

Touro

Mesmo quando seu humor não é dos melhores, o taurino pode deixar a beleza transparecer e acaba atraindo os olhares. Seus gestos envolvem asa pessoas, mas também geram certo mistério que faz sucesso na conquista. Alguns se sentem ainda mais interessados quando não compreendem os sinais.

Escorpião

O escorpiano é o rei da sedução e do mistério, o que faz sua personalidade chamar a atenção e atrair mesmo quando isso não é uma prioridade. A facilidade para se conectar mais intimamente também pode ser percebida e julgada de maneira equivocada por quem está em busca de romance.

Leão

O leonino sempre tem charme para dar e vender, sendo polido e se destacando no romance até quando essa não é sua intenção. As pessoas admiram sua personalidade apaixonada e podem se confundir com suas intenções achando que existe algum tipo de química a mais, quando na verdade isso tem mais a ver com a forma que eles se mostram ao mundo.

Libra

O libriano é sempre aberto a criar novas conexões e expressa seu lado juvenil, belo e divertido mesmo quando está dando um tempo da conquista. Muitas vezes, ele quer apenas amizade, mas as pessoas mudam de ideia quando se encantam por sua personalidade e aparência, o que faz ser difícil ficar sozinho.

