Numerologia 2023: os números da sorte para obter prosperidade e fortuna no mês de março

Os números estão em nossas vidas desde quando estamos no útero até deixarmos de existir e assim como buscamos respostas em tudo que nos cerca em forças físicas ou espirituais, eles também possuem um significado oculto.

Prosperidade, sucesso, felicidade, fortuna, amor, tudo é cercado por essa relação mística entre números e seres vivos.

O estudo dos números pode nos orientar em diversos aspectos da vida, pois cada um tem um significado, um simbolismo e representa um presente. Confira:

Áries

Os nativos deste signo vibrarão com o 9 , onde você se sentirá com muita energia para sair e ter vida social. Além disso, sua intuição e sensibilidade farão com que você forme laços mais fortes nas relações que poderá estabelecer nos próximos dias. Para sorte e boa sorte, 1, 18, 27, 36 serão propícios.

Touro

Os nascidos sob este signo vibram com o número 7, o da perfeição e da espiritualidade. Será um momento de romance, pelo que estabelecerá uma relação que lhe trará estabilidade e felicidade, pelo que deverá aproveitar para se consolidar. Os dias 6, 15, 24 e 33 serão auspiciosos para sorte e boa sorte.

Gêmeos

Vibram com o número 5 que significa ousadia, sensualidade, rebeldia e liberdade. Como pessoa, você exige muito de si mesmo e espera o mesmo dos outros, por isso precisa ter cuidado com o que diz e ouvir os outros. Para sorte e boa sorte, os dias 14, 23, 32 e 41 serão auspiciosos.

Câncer

A vibração para este signo é 9, que se conecta com o divino e o sagrado. Fase de grande romantismo é o seu parceiro, mas também prudência com as palavras e reflexão sobre cada decisão e passo a dar para o futuro. Para sorte e boa sorte, os dias 7, 11, 16, 25 serão propícios.

Leão

Os nativos deste signo vibram com o número 6 que ativa o materno, a união familiar. É hora de falar honestamente sobre emoções com as pessoas ao seu redor, bem como experimentar coisas novas e empreender novos projetos. Para sorte e boa sorte, os dias 4, 10, 13 e 19 serão propícios.

Virgem

A vibração deste signo se conectará com o número 2 , o da empatia, cooperação e adaptabilidade. Esta será uma boa oportunidade para parcerias e bons negócios. Além disso, conecte-se com pessoas com quem você tem contato para fechar ciclos e seguir em frente. Para sorte e boa sorte, os dias 5, 14, 23 e 32 serão auspiciosos.

Libra

As pessoas nascidas sob este signo vibram com o número 7 que representa idealismo, intelecto e sabedoria. Você terá mais energia para se dedicar a todos os projetos que tem em mãos. A percepção e a intuição o ajudarão a resolver alguns contratempos. Para sorte e boa sorte, os dias 6, 15, 24 e 33 serão auspiciosos.

Escorpião

Os nativos deste signo vibram com o número 1, o da força, determinação e persistência. Eles estão se preparando para mudanças pessoais e profissionais. Eles têm objetivos e projetos muito claros para realizar. São meticulosos e perfeccionistas e por isso são cautelosos, analisando cada passo. Para sorte e boa sorte, os dias 9, 18, 27, 36 serão propícios.

Sagitário

As pessoas nascidas sob a influência deste signo vibram com o número 4, o da proteção e liderança. Você terá mais energia para realizar tudo o que se propôs a ajudar seu ambiente. Você também estará muito conectado com seu parceiro, que o ajudará no que deseja empreender. Para sorte e boa sorte, os dias 3, 12, 21 e 30 serão auspiciosos.

Capricórnio

Os nativos deste signo vibram com o número 3, que representa amor, força e sabedoria. Por fim, você sentirá que recebe o amor e a atenção que merece das pessoas que ama, isso lhe dará maior confiança em si mesmo e na maneira como se expressa. Para sorte e boa sorte, os dias 4, 8, 13 e 22 serão auspiciosos.

Aquário

Os nascidos sob este signo vibram com o número 8 , sinônimo de poder, força e boas energias. A confiança em si mesmo fará com que você corra riscos para conseguir alguns negócios que no futuro gerarão finanças muito boas. Você fortalecerá seus relacionamentos familiares, o que lhe trará harmonia. Para sorte e boa sorte, os dias 13, 22, 31 e 40 serão auspiciosos.

Peixes

Os nativos deste signo vibram com o número 5 , que representa liberdade, independência, mudança e adaptação. É o momento ideal para aceitar essa oportunidade de empreender um novo projeto. O futuro parece muito claro e com muito otimismo. Para sorte e boa sorte, os dias 7, 12, 16 e 25 serão auspiciosos.

Com informações do site Nueva Mujer