Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 24 de março de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar a vida! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 20 a 24 de março de 2023:

Áries

Serão três meses de abundância e estabilidade em sua vida profissional, mas você deve tomar cuidado com a inveja e o mau-olhado.

Você terá muita sorte em tudo o que decidir. Você realizará seus sonhos em negócios e projetos de vida. No amor, alguém do signo de Capricórnio ou Virgem vai querer ter um relacionamento amoroso novamente.

Você deve continuar se exercitando e deve estar em forma, lembre-se que seu ponto fraco são seus nervos.

Acenda uma vela amarela para garantir sua boa sorte.

Touro

Momento para melhorar suas finanças e estar com seu parceiro romântico, apenas lembre-se de que você deve controlar seu caráter para não estragar tudo de bom que construiu ao se descontrolar de raiva.

Você receberá diversas propostas de negócios, cuidado com o que fala e procure não entrar em fofocas, lembre-se que seu signo é dominado pela comunicação.

Será um dia de mudanças para melhor em sua vida, basta manter a sorte tomando sol pela manhã. Você receberá dinheiro extra por uma dívida ou pagamento de comissões.

Você é o mais forte dos signos do zodíaco, então deve fazer aulas de liderança. A sorte estará muito em alta.

Gêmeos

Um ciclo de mudanças radicais está chegando em sua forma de pensar, coloque-se em um modo positivo para atrair todas as energias da riqueza para sua vida.

Lembre-se que seu signo é muito mental e se não estiver bem em um lugar se sente bloqueado. Oportunidades de emprego, a boa sorte estará com você.

No amor, alguém do signo de fogo vai desejar ter um caso, sem compromisso, apenas amizade com benefícios.

Um banho com água benta e pétalas vermelhas ajuda renovar completamente tudo ao seu redor.

Câncer

Você viverá uma época em que poderá assumir um firme compromisso com o amor. Será uma semana para lembrar de pessoas que não estão mais com você, então recorde apenas do positivo e deixe o passado para trás.

Você vai comprar uma passagem para fazer uma viagem. Você terá Uma corrente de energia positiva o ajudará a se sentir melhor, por isso use cores vivas para atrair a sorte.

Acenda uma vela amarela para abundância, lembre-se de não emprestar dinheiro para qualquer um. Evite tomar muio sol, lembre-se que é o seu ponto fraco.

Leão

Você deve ser mais discreto com tudo o que diz sobre a sua vida para não atrair a inveja. Chance de investir ou ter um negócio. Você terá o poder da alegria e suas energias estarão completamente renovadas.

Mudança e pode ser até em outro país, não se esqueça que terá que crescer em tudo relacionado a projetos de trabalho. Você vai recuperar o amor perdido e será uma semana de amor.

Você vai preparar suas férias ou um descanso. Lembre-se que você é a alma das festas, por isso todos te procuram. Não brigue com seu parceiro.

Virgem

Valorize as situações que você vive como bênçãos, não duvide que esta fase o encherá de surpresas econômicas e novos amores, apenas tente aprender a escolher bem com quem você se afilia.

Neste 21 de março, sua energia estará em um ciclo de mudanças radicais, ou seja, você deixará as energias negativas que obstruíram seus sucessos no passado.

Será uma semana movimentada. Você saberá de uma gravidez que lhe dará muita felicidade. Você terá uma nova atitude em relação ao amor e esta semana chegará um amor do signo de Áries ou Touro que o deixará muito feliz.

Libra

Será um ciclo de crescimento pessoal e você finalmente entenderá qual é a sua missão nesta vida. Você terá a oportunidade de fortalecer seu caráter e entender o que deve fazer para ser feliz.

Será uma fase de abundância em todos os sentidos. Várias oportunidades virão para você financeiramente. Seu signo é muito descolado do material, mas não se esqueça de se cuidar mentalmente e fisicamente.

No amor, você terá muita sorte com as pessoas do signo de fogo. Quem tem companheiro seguirá em paz e com planos de morar junto ou casar.

Escorpião

Para esta semana você entrará em um ciclo de renovação energética, então tente pensar positivo. Use roupas claras para que sua energia cresça.

Investimento. Este ciclo sempre ajuda seu signo a seguir em frente na vida. Você terá um amor que o deixará muito feliz. Durante esta semana envie seu currículo para encontrar uma melhor opção de trabalho e verá que conseguirá.

Sagitário

Momento de perseverar e fazer mudanças positivas profissionalmente, porque neste ciclo de vida você terá muitas satisfações no trabalho e em seus próprios projetos.

Controle as palavras para não falar o que não quer, tente pensar duas vezes antes. Você compra roupas e muda de visual; hora de tirar do armário tudo o que não usa para renovar as energias.

Você entrará em um estágio de abundância e fortuna que o ajudará a alcançar os objetivos que tanto deseja, por isso mentalize que irá crescer. Você terá problemas com seu parceiro por causa do ciúme.

O sagitariano solteiro decide ter um parceiro formal.

Capricórnio

Boa sorte no trabalho; chance de escolher onde trabalhar e pedir um salário melhor. Será a hora de fazer uma viagem e conhecer pessoas de outros países.

Apenas cuide de problemas estomacais e úlceras que serão seu ponto fraco. Evite o estresse. Uma compra importante. Seu signo estará carregado de boas energias porque você receberá elevação espiritual.

Acenda uma vela amarela e beba muita água para que sua energia positiva cresça. Você é muito bom aluno e pode voltar a estudar.

Aquário

Esta é a época de tomar decisões para seguir em frente em sua vida amorosa. Facilidade para mudar de emprego e abrir um negócio.

Não abandone o exercício e o contato com a natureza, que te ajuda a renovar as energias. Seu signo é muito carismático, o que significa que você está rodeado de pessoas que te valorizam, apenas procure encontrar aqueles que são sinceros.

Alguém no trabalho está se apaixonando por você, deixe claro o que você quer para não brincar com os sentimentos.

Alguém de Touro ou Virgem fala sobre estar em um relacionamento.

Peixes

Um amor deseja voltar; lembre-se que a vida não anda para trás, tudo anda pra frente. Será uma etapa de crescimento profissional e você finalmente receberá aquela oferta de emprego que tanto deseja e que o fará ter uma melhor vida financeira.

Também neste ciclo, um novo amor que será duradouro chega em sua vida. Hora de receber grandes surpresas, pois a transformação da sua vida acontece para melhor.

Beba muita água e acenda uma vela amarela para que a energia positiva dure mais tempo.

