Fentanil: saiba mais sobre os efeitos da ‘nova’ droga apreendida no Brasil; droga é 50 vezes pior que a heroína

O fentanil é um potente analgésico, indicado para o alívio de dores crônicas. Contudo, o uso do opioide está avançando nos Estados Unidos e a droga está chegando no Brasil.

Em 2022 a Drug Enforcement Administration (DEA) informou que aprendeu uma quantidade de fentanil mais que necessária para matar toda a população do país.

Neste domingo (19), foi ao ar uma matéria do Fantástico revelando que a droga foi apreendida pela primeira vez no Brasil. Segundo a reportagem, o anestésico é 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina.

A apreensão foi feita com traficantes pela Polícia Civil do Espírito Santo. Segundo a polícia, a droga foi produzida em Minas Gerais e seria entregue a um hospital do Espírito Santo. As autoridades investigam se o fentanil foi desviado durante o transporte ou se ele chegou ao hospital e foi vendido aos traficantes.

“A principal linha de investigação indica que o fentanil seria utilizado para misturar em outras drogas, a exemplo da cocaína, mas, também, possivelmente em drogas sintéticas, como LSD e ecstasy”, disse o delegado de Polícia Civil/ES, Tarcísio Otoni Perusia ao programa.

Para que serve o fentanil?

Em forma de remédio, o produto pode ser utilizado como adesivo ou injeção. Na primeira forma o paciente com a prescrição médica pode compra-lo em drogarias, mediante a retenção da receita, e aplicar em casa. Já a injeção é aplicada em hospitais.

O uso do medicamento é indicado para tratar dores crônicas ou muito fortes. Em hospitais também é utilizado no pós-operatório como uso imediato como componente de analgésicos ou para induzir à anestesia geral ou auxiliar na anestesia local.

Efeitos colaterais

O uso do fentanil pode provocar insônia, sonolência, tontura, náuseas, vômito e /ou dores de cabeça. O uso de forma irregular pode viciar.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar. Nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição médica.

