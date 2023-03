Sorvete X Sorbet: veja a diferença entre as sobremesas e qual a escolha mais saudável

Considerada uma das principais sobremesas do verão, o sorvete ajuda a aliviar o calor e agrada todos os públicos por causa da grande variedade de cores e sabores. Mas mesmo com o outono se aproximando, já a partir da próxima segunda-feira (20), essas delícias continuam a ser opções atrativas. Para quem precisa de uma opção mais saudável, é possível escolher um sorbet.

A nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Patrícia de Moraes Pontilho, explica que o sorbet é uma sobremesa mais acessível, principalmente para quem possui algum tipo de intolerância alimentar.

Conheça as principais diferenças entre sorvete e sorbet:

De acordo com Patrícia, o sorbet é tão saboroso quanto o sorvete. A principal diferença é que a sobremesa é feita com polpa de frutas e água, diferente do sorvete que é produzido com leite.

“Isso permite que pessoas com algum tipo de intolerância a lactose ou alergia ao leite possam aproveitar a sobremesa sem qualquer tipo de desconforto”, explica ela.

Quais os benefícios do sorbet?

Um dos principais benefícios está no fato de que por não levar leite, estabilizantes e emulsificantes, o sorbet pode ser considerada ainda mais saudável comparado ao sorvete. Além disso, adicionar açúcar à receita é dispensável, já que a própria fruta adoça sobremesa, o que deixa o alimento ainda mais light.

“Sendo uma opção com menor teor de gordura, menos calórico e livre de gordura vegetal, os nutrientes são melhor absorvidos em alimentos in natura como são os sorbets. Mas caso prefira o sorvete, o ideal é sempre escolher os que utilizam gordura de coco ou palmiste na composição e ficar atento aos aditivos químicos”, afirma a nutricionista.

Qual a origem das sobremesas?

Os primeiros relatos sobre o sorvete vêm da China, cerca de 4 mil anos atrás, quando um doce à base de leite e arroz foi congelado na neve. Sua popularização veio somente mais tarde, no século XIII, com a variedade dos sabores de frutas e a chegada à Itália.

Já o sorbet surgiu a partir do aprimoramento da receita pelos árabes, que criaram a base da receita como conhecemos hoje: sem leite e à base de água e frutas.