Os signos que enlouquecem nos relacionamentos

Todo mundo pode perder um pouco da razão em algum momento da vida, mas alguns signos podem “enlouquecer”.

Confira quais são:

Áries

O ariano pode até se entender muito bem com um parceiro, mas em algum momento a impulsividade e seu gênio forte toma conta. Seja para disputar a razão, dominar ou até mesmo chamar a atenção, esse signo entra em conflitos que tiram qualquer um do sério, desgastando bastante.

Touro

O taurino é muito amoroso, mas também gosta que as coisas sejam feitas do seu jeito e tende a ser teimoso. Quando está em desequilíbrio, ele pode transformar o sentimento em uma justificativa para se comportar de forma mandona e conflituosa, perdendo toda a razão.

Gêmeos

Por mais que queira se divertir e pareça tranquilo no amor, o geminiano também pode se desequilibrar quando perde algo no romance ou sente que está ficando em segundo em plano. Além de tomar atitudes questionáveis para chamar a atenção, esse signo pode deixar lados ocultos da sua personalidade vir a tona.

Virgem

Por mais que queira relacionamentos equilibrados e justos, o virginiano pode enlouquecer quando as coisas não saem do jeito que ele quer e se torna alguém que cobra até tirar o outro do sério. Ao disputar a razão e controle, o drama chegará de forma muito exaustiva.

