Moda: 5 dicas para reinventar o look no escritório e ter estilo no trabalho

Não é novidade que o visual é importante no mundo corporativo. Mas, não precisa ser sem graça para ir trabalhar. É possível ter estilo e elegância ao mesmo tempo, sem precisar adotar um look completamente sério. E, para te ajudar a se reinventar no escritório, separamos 5 dicas para ousar no ambiente de trabalho.

5 dicas para reinventar o look no escritório

Aposte nos acessórios

Os acessórios são uma maneira fácil e rápida de adicionar estilo ao seu visual do escritório. Por exemplo, um par de brincos de argola simples pode tornar um conjunto básico em algo mais elegante. Adicionar um lenço ou um colar pode dar um toque de sofisticação ao look. Experimente brincar com diferentes tipos de acessórios e veja como eles podem transformar seu visual.

Brinque com as cores

Muitas pessoas acham que devem se vestir com cores neutras ou escuras para serem levadas a sério no escritório. Porém, isso não é verdade. Brincar com as cores pode dar vida ao seu visual. Não precisa se limitar ao preto, branco e cinza. Brinque com as cores e crie looks mais descontraídos e alegres. Aposte em tons pastel ou em cores vivas, como o amarelo ou o vermelho.

Use estampas

As estampas são outra maneira de adicionar personalidade ao seu look do escritório. Elas podem ser uma forma divertida de mostrar seu estilo pessoal. Se você estiver em dúvida sobre como incorporar estampas ao seu visual, comece com uma peça de roupa estampada, como uma camisa ou saia. Em seguida, você pode combinar com peças mais neutras para equilibrar o visual.

Invista em peças de alfaiataria

As peças de alfaiataria são clássicas e elegantes, mas isso não significa que elas precisam ser chatas. Um blazer pode ser usado com jeans ou uma saia midi com um par de tênis para criar um visual moderno e descolado. Adicionar um toque pessoal, como uma bolsa ou sapatos coloridos, pode tornar o look ainda mais interessante.

Não tenha medo de usar sapatos diferentes

Sapatos diferentes podem dar um toque de originalidade ao visual. Por exemplo, um par de mules pode ser mais confortável do que um par de saltos, mas ainda assim elegante. Experimente diferentes estilos de sapatos e veja como eles podem mudar completamente a aparência de um conjunto.

Leia também: