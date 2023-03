Cientistas criam injeção que pode acabar com embriaguez imediatamente

Um grupo de cientistas conseguiu criar uma injeção que tem como objetivo reduzir os efeitos do álcool imediatamente. A partir de estudos com fórmulas em um composto baseado em um hormônio produzido no fígado humano, eles conseguiram chegar no medicamento.

O estudo foi elaborado por pesquisadores da University of Southwestern, nos Estados Unidos, e foi publicado na revista Cell Metabolism. Entre as explicações, é informado que a injeção é o ponto de partida para alcançar um tratamento eficaz para a intoxicação ajuda por álcool.

Saiba mais sobre a descoberta

Os cientistas chegaram na injeção a partir da proteína FGF21, presente no corpo humano. Foram realizados testes em camundongos, que ficavam embriagados e inconscientes. Em seguida, o hormônio era aplicado, e os animais testados recuperavam a consciência e a coordenação na metade do tempo esperado.

LEIA TAMBÉM: 4 ingredientes que podem auxiliar em problemas gastrointestinais

Eles perceberam então que o hormônio FGF21 agia diretamente nos neurônios noradrenérgicos, célula nervosa responsável pela vigília. Contudo, também foi detectado que a ação do hormônio no corpo não reduzia o volume de álcool no sangue.

Aplicação em humanos

Steven Kliewer, professor de Biologia Molecular e Farmacologia e também co-diretor do projeto, explicou que o mesmo hormônio já já foi utilizado em ensaios clínicos relacionados a diabetes e a perda de peso, mas que ainda carece de estudos.

“Não queremos enviar o sinal de que não há problema em ficar bêbado porque uma droga pode desfazer isso. Mas o FGF21 pode eventualmente evitar algumas consequências negativas para pessoas incapacitadas pelo álcool”, comentou o professor.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Dor nas costas ou problemas renais? Veja como diferenciá-los

⋅ Você dorme muito rápido? Isso pode ser um problema de saúde

⋅ “Gosto como ele dissolve na minha língua”, diz mulher viciada em comer papel higiênico