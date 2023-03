As revelações deste domingo (19) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot:

Áries

Você fará algo esta semana que o fará parecer uma espécie de milagreiro. Embora você não se envolva em nada metafísico, você será a pessoa que fará o impossível, que é restaurar a ordem. Isso pode significar uma espécie de intervenção, onde você assume o papel de mediador ou árbitro.

Touro

Na tentativa de manifestar mais dinheiro em sua vida, você pode acabar perdendo a aposta, mas como antecipou todos os ângulos desse investimento, acabará com mais conhecimento do que dinheiro. Isso é bom, pois você precisa aprender esta lição financeira. Com essas informações em seu currículo, agora você pode passar para os verdadeiros sucessos que procura.

Gêmeos

Você sentirá muita pressão para tomar uma decisão esta semana, e provavelmente será financeira. O bom é que aqui não há decisões ruins, pois ambas as opções são boas e úteis. O único problema é decidir qual das boas opções é para você. Existe também a possibilidade de não ser nada decidido e continuar assim na próxima semana.

Câncer

Vale tudo no amor e na guerra, como dizem. Embora você seja o vencedor em uma dessas áreas, você também será o único a assumir novos carregamentos. Você pode ter vencido alguns argumentos, mas o que resta é algo que você precisa limpar. Você acumulou karma como resultado de ‘vencer’, e isso adiciona peso à sua já difícil carga de manter.

Leão

Visões de segurança dançam em sua mente e se tornam seu novo ponto focal. Você ainda não chegou a esse ponto, mas sente que o sonho de amor, luz e felicidade agora é algo que você realmente deseja aspirar. Você se imagina com um bom parceiro e uma boa vida, e será durante esta semana que você fará um movimento para se comprometer com a busca desse sonho.

Virgem

O mundo está de cabeça para baixo e, em essência, isso significa que algo em sua vida vai desmoronar. Isso pode significar uma perda total de confiança em algo ou alguém em quem você passou a confiar. Você tirará o melhor proveito de sua situação e superará isso, mas também ficará muito chateado porque essas pegadinhas ainda podem acontecer em sua vida.

Com informações do site Terra