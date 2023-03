Os signos que sempre carregam experiencias intensas no amor

Alguns signos do zodíaco sempre vivem o amor muito por inteiro e isso os faz carregar experiencias intensas por muito tempo.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano sempre entra em conexões com paixão e entusiasmo, o que o coloca em uma entrega e intimidade intensa. Além disso, como encara os problemas de forma muito reativa e pode ter dificuldade em se colocar no lugar do outro, passa por desentendimentos que podem marcar muito o coração dos envolvidos.

Câncer

O canceriano cria conexões muito fortes e que são para marcar a vida. Por isso, ele carrega bagagens emocionais intensas de seus relacionamentos, que por vezes passam por situações em que os sentimentos transbordam e as experiencias se tornam inesquecíveis, seja de forma positiva ou negativa.

Leão

O leonino sempre está em busca de amores que sejam um degrau importante em sua trajetória, pois ele busca o crescimento e evolução pessoal. Com tanta dedicação e expectativa, o amor é uma pena fundamental em sua vida e é impossível não embarcar nessa viagem sem intensidade.

Capricórnio

O capricorniano não se abre facilmente para o amor, mas quando ele o faz é para valer! Além de entrar de cabeça e buscar criar uma conexão para a vida toda, ele leva a sério todas as experiências vividas, guardando-o as na mente e coração para não esquecer nunca mais.

