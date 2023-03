O que acontece com o seu corpo se você tira uma soneca de mais mais de 30 minutos?

Quem nunca resolveu tirar uma soneca na hora do almoço ou usou as tardes do final de semana para repor as energias tirando um bom cochilo? Esse é um hábito comum entre os seres humanos, mas nem todas as pessoas podem usufruir desse ‘luxo’ devido as atividades do dia-a-dia.

Se você é um dos sortudos que se vangloriam de poder dormir durante o dia, saiba que os médicos indicam o hábito, pois você pode recuperar as energias, melhorar a fadiga, melhorar o humor e até mesmo a memória. Mas será que existe um tempo exato para o cochilo perfeito?

O site em espanhol especializado em saúde, Mayo Clinic, indica que um cochilo diário ideal dura entre 10 e 20 minutos. Caso o tempo da soneca ultrapasse esses minutos, isso pode indicar alguns problemas de higiene do sono e se torna prejudicial para o seu corpo.

Você provavelmente já dormiu mais do que deveria durante o cochilo e acordou horas depois desorientado e com uma sensação de cansaço, correto? Essas são apenas algumas das consequências de tirar um cochilo maior que 30 minutos.

O que acontece se um cochilo durar mais de 30 minutos?

O primeiro fato notado é que dormir diversas vezes ao longo do dia ‘rouba’ a qualidade do sono durante a noite. Para quem sofre de insônia, o distúrbio pode piorar e o ciclo de trocar o dia pela noite pode se tornar vicioso.

Outro sinal notado é que, quanto mais longa a soneca, mais difícil vai ser acordar dela. Isso ocorre pois “cochilar por uma hora ou mais aumenta o risco de cair nos estágios profundos do sono”, explica a especialista em sono, Dra. Nancy Foldvary-Schaefer.

Por isso, mesmo que você se sinta cansado, procure não ultrapassar o limite de 30 minutos de sono e deixe para recuperar a energia durante o sono noturno.

