Maquiagem: 5 cores de delineador que rejuvenescem o seu olhar

Acredite ou não, certos tons de delineado têm o poder de suavizar nossos traços e desviar a atenção dos sinais de cansaço e idade, sendo perfeitos para parecer anos mais jovem.

Embora saibamos que para retardar a passagem do tempo de nossa pele, precisamos de uma rotina de skincare impecável, a maquiagem consegue nos ajudar ao menos a disfarçar alguns sinais do envelhecimento, não é mesmo? Então, se você está pensando em comprar novos delineadores, estes são as cores que não podem faltar.

5 cores de delineador que rejuvenescem o seu olhar

Delineador verde

O verde é um tom ideal para usar se você tem olhos e cabelos castanhos, pois cria um belo contraste que harmoniza o rosto. Recomendamos escolher uma cor verde pastel se você for de pele clara e uma mais clara se for bronzeada.

Aplique-o como um olho de gato e terá o look perfeito.

Delineador azul

Como vimos na make do último clipe de Shakira (Relembre aqui o look da colombiana), o delineado azul está voltando para rejuvenescer o nosso visual. Os tons podem variar de acordo com o evento e horário que irá utilizar. Arrisque!

Delineador branco

O branco é uma das cores de delineador que não pode faltar na sua bolsa de maquiagem. Desperta o olhar, torna-o mais aberto e ilumina. Aplique na linha d’água, como olho de gato ou como delineador gráfico!

Delineador laranja

Se o que você procura é uma cor que dê luminosidade e um toque bronzeado ao seu rosto, o laranja é a cor certa! Pode ficar levemente fosforescente se você for morena ou negra, bronze se tiver pele quente ou laranja pastel se for branquinha. Com um delineado desses, nem precisa de sombra.

Delineador vermelho

Além de ser uma cor que nos empodera, é um tom muito sedutor que fica bem em todas nós. Corra o risco de experimentá-lo em seus delineadores! Deixe as sobrancelhas naturais, aposte na pele glow e experimente linhas sutis nas pálpebras.