As revelações deste sábado (18) para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot:

Áries

Você tem arrastado alguns problemas que não resolveu, mas esta semana será propícia para que você consiga se organizar e realizar tudo o que ficou para trás.

Touro

Será uma semana cheia de conexões muito profundas com seu parceiro, onde você poderá resolver diferenças e chegar a um ponto de encontro máximo.

Gêmeos

Nos próximos dias você precisará de uma dose extra de serenidade, tolerância e paciência porque há muito o que resolver e o que não pode ser feito vai te causar estresse porque você quer para já.

Câncer

Você tem resistência às mudanças que serão realizadas a partir deste momento no ambiente de trabalho e não resta outra opção a não ser aceitá-las ou tomar uma decisão que não seja conveniente neste momento.

Leão

As decepções do passado não te deixam seguir em frente e isso te desanima muito e impacta em qual será o seu desempenho na vida pessoal e profissional. Você não pode continuar assim, porque esta semana você deve estar 100% para realizar alguns negócios que serão a economia do seu futuro

Virgem

Sim, momento de muito trabalho, mas isso não pode ser desculpa para não resolver o problema que está na raiz da sua vida pessoal. Então tire um tempo nos próximos dias e resolva tudo que te tem paralisado. Você precisa seguir em frente.

Com informações do site Nueva Mujer