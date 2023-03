Você tem coulrofobia? Novo estudo pode explicar como acontece a FOBIA DE PALHAÇOS

Um novo estudo psicológico realizado por cientistas britânicos mostrou asa razões por traz da coulrofobia, também conhecida como medo irracional de palhaços, que afeta milhões de pessoas no mundo todo.

A pesquisa contou com um formulário em que especialistas da página The Conversation elaboraram um questionário psicométrico para verificar a prevalência e a gravidade do distúrbio. No total, 987 pessoas com idade entre 18 e 77 anos participaram da pesquisa internacional.

Resultados

Após a pesquisa, foi constatado que mais da metade dos participantes (53,5%) disseram ter medo de palhaços; 5% informaram que já sentiram pânico ao se deparar com um. Outro fator curioso respondido é que, para muitos, a fobia diminui com a idade.

Origem da fobia de palhaços

O estudo também analisou oito possíveis causas para a coulrofobia, entre elas:

A sensação assustadora é devido à maquiagem dos palhaços, que faz com que não pareçam humanos. O mesmo aspecto pode ser visto em pessoas que possuem medo de boneca e manequins; As características faciais exageradas dos palhaços transmitem uma sensação de ameaça; A maquiagem dos palhaços escondem as verdadeiras emoções e cria incertezas; A cor da maquiagem lembra morte ou lesões de sangue e provoca repulsa; Os palhaços possuem comportamentos imprevisíveis que causam desconforto; O medo de palhaços é uma ‘herança cultural’ passada pelos familiares; Os palhaços são representados negativamente na cultura popular; Já teve uma experiência aterrorizante com um palhaço.

Como saber se tenho coulrofobia?

De acordo com o site Mejor con Salud (em espanhol), pessoas que possuem a fobia de palhaços não costumam consultar um especialista para verificar o problema, pois entendem que o transtorno é comum e que faz parte da sua personalidade.

As reações mais comuns para compreender se você possui a fobia são:

Medo intenso e imediato de palhaços que causa ansiedade e crise de pânico;

Ansiedade que se agrava com a aproximação do palhaço;

Ter a consciência que o medo de palhaço é irracional;

Problemas para executar atividades do dia-a-dia em virtude da fobia;

Reações físicas causadas pela fobia, como palpitações, sudorese, aperto no peito, náusea ou tontura.

