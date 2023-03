Relacionamento: 5 maneiras de criar um namoro PERFEITO e de CONTO DE FADAS

Se você já passou por outros relacionamentos que não deram certo, nesta altura da sua vida já deve ter percebido que relacionamentos de contos de fadas não existem. Contudo, uma das vantagens de passar por diversas relacionamentos que culminaram no fim é perceber em que momento as coisas saíram do controle para que, em uma próxima tentativa, você não erre mais ou não permita que errem com você.

A maturidade não vai fazer com que uma relação se torne 100% perfeita, pois isso não existe, mas ela vai fazer com que você aprenda a construir uma relação saudável e duradoura. Além disso, algumas dicas podem te ajudar na construção de um relacionamento (quase) perfeito. Veja a seguir.

Reconheça as boas atitudes

A primeira dica para construir uma relação saudável é reconhecer os atos carinhosos e bondosos feitos pelo seu parceiro. Agradecer por coisas simples vai fazer com que ambos se sintam queridos no relacionamento, trazendo respeito e carinho para a relação.

Presentes são bem vindos

Você não precisa gastar rios de dinheiro com presentes elaborados, mas lembranças esporádicos podem fazer com que o seu relacionamento cresça e que seu companheiro se sinta especial. Flores, café na cama ou uma carta de vez em quando vai deixar a relação animada e vai fazer o amor crescer.

Seja romântico e fale sobre sexo

O romantismo não está apenas ligado ao ato de dar presentes ou boas atitudes, mas também se refere às conversas profundas sobre as vontades e desejos. Um exemplo disso é o sexo: você se lembra a última vez que conversou sobre sexo com o seu amor? Falar sobre o tema pode trazer intimidade e forças para a relação.

Tenha amizades fora do relacionamento

Um dos principais erros de um relacionamento amoroso é parar de encontras os seus amigos e viver apenas para o seu parceiro. Busque participar de eventos que não envolva casais, onde você possa conversar com seus amigos sobre coisas da vida, planos e lembranças do passado. O ato vai fortalecer tanto o relacionamento amoroso quanto a relação com as amizades.

Tenha projetos em conjunto

Faça eventos em conjunto que não envolva somente algo romântico. Pode ser construir um quebra-cabeças ou participar de alguma ação voluntária. Isso faz com que ambos se mostrem como são na ‘vida real’ e em momentos não-românticos.

