Moda: é fã de mocassim? Veja os melhores looks para combiná-los com elegância

Os mocassins, sapatos icônicos da moda, estão de volta com tudo neste ano! Eles são confortáveis, versáteis e perfeitos para dar um toque moderno e elegante ao seu guarda-roupa.

Além de serem lindos, os mocassins são ideais para quem busca conforto sem abrir mão do estilo. Por isso, esqueça o salto alto e confira como usar mocassins de maneira elegante e confortável. Com certeza, essas dicas serão um sucesso!

5 melhores combinações de looks com mocassins para você arrasar

Jeans e mocassim

Uma combinação clássica que nunca sai de moda! Experimente usar um mocassim de couro com um jeans que ajuste bem em seu corpo com uma camisa oversized branca para um visual casual e elegante. Se fizer um coque baixo, estará ainda mais clássica.

Mocassim com leggings

Para um look casual e assertivo, nada como combinar a sua legging preferida com um mocassim. Para dar um toque de elegância, aposte em blusas com o corte mais longo e acessórios para complementar a produção.

Mocassim com shorts e blazer

Para um look despojado, elegante e confortável, combine shorts jeans com um mocassim e meias. Para um toque extra de elegância, experimente usar um blazer com uma cor vibrante e arrase.

Mocassim com saia midi

Para um look mais sofisticado e elegante, use um mocassim com uma saia midi. A combinação é perfeita para um evento mais formal, ou mesmo para eventos após o trabalho.

Mocassim com calças de alfaiataria

Para um visual elegante e moderno, experimente usar mocassins com calças de alfaiataria. Opte por tons neutros para o sapato e escolha uma camisa ou blusa estilosa para completar o look.

Agora que você já conhece as melhores combinações de looks com mocassins, está pronta para arrasar! Lembre-se de que esses sapatos são versáteis e confortáveis, perfeitos para qualquer ocasião.