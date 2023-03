Essas são as fragrâncias masculinas mais sexys e elogiadas pelas mulheres Imagem: Pexels

Para um perfume se destacar, é preciso não somente uma ótima projeção, mas seu cheiro precisa ser agradável. E se você busca por perfumes para chamar a atenção, as fragrâncias a seguir são boas opções. Além de clássicos da perfumaria importada, os aromas abaixo são potentes e agradáveis, ideais para baladas ou encontros. Confira!

The One for Men Eau de Parfum - Dolce&Gabbana

Um perfume bem masculino, poderoso e sexy. A mistura de tabaco e madeira é ideal para ser utilizada em noites mais frias, pois pode se tornar muito forte caso seja usado de forma errada.

As notas de topo são Toranja, Coentro e Manjericão. As notas de coração são Cardamomo, Gengibre e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Âmbar, Tabaco e Cedro.

Azzaro The Most Wanted Parfum - Azzaro

De composição tímida, mas que causa impacto de vido as notas de Gengibre no topo, Notas Amadeirada no coração e nota de Baunilha de Bourbon no fundo.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

O perfume Le Beau Le Parfum é cítrico e tropical, ideal para dias mais quentes. As notas de destaque são o coco e o abacaxi.

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

Armani Code Absolu - Giorgio Armani

Uma fragrância mais elegante, que destaca qualquer homem no ambiente.

As notas de topo são Mandarina Verde e Maçã. As notas de coração são Noz-moscada, Flor de Laranjeira e Sementes de Cenoura e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Camurça e Notas Amadeiradas.

