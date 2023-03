Episódios de Chaves que NUNCA PASSARAM NO BRASIL! Imagem: reprodução Youtube/Vila do Chaves

Mesmo não sendo uma produção nacional, o seriado Chaves é praticamente patrimônio do Brasil. Com diversos episódios reprisados ao longo de muitos anos, é muito difícil que os fãs tenham deixado de assistir algum capítulo das trapalhadas das crianças da vila, não é mesmo? Errado!

De acordo com o canal do Youtube ‘Vila do Chaves’ alguns episódios nunca passarão no Brasil, mas existem registros da produção no México e em outros países.

Isso acontece pois, todos os episódios de Chaves que passam no Brasil, seja no SBT ou no Multishow, detentores dos direitos do programa, foram gravados na década de setenta. Contudo, o seriado continuou na década de oitenta como uma parte do programa Chespirito, mas nunca chegou ao Brasil. Confira esses episódios!

Os castigos

Um desses episódios inéditos se chama ‘Os castigos’ e se passa na escolinha do Professor Girafales. A essa altura, diversos personagens clássicos já haviam se despedido da vila, como o Quico, e outros estavam chegando, no caso de Godines.

Doutor Chapatín e Dona Florinda

Mesmo não sendo um dos mais conhecidos, Doutor Chapatín é um dos personagens mais antigos de Roberto Gómez Bolaños e fazia parte do elenco de Chapolin. Contudo, em determinado momento houve um crossover e o médico foi parar em Chaves, aplicando uma consulta em Dona Florinda.

Ao longo do episódio, o Sr. Barriga também aparece na vila e acaba sofrendo um acidente, sendo levado ao hospital onde Chapatin trabalha, em um cenário nunca visto no Brasil na televisão brasileira.

Dia do professor

Outra cena inédita que acontece na escola de Girafales foi ao ar na temporada de 1981. Na ocasião, as crianças oferecem presentes para o professor e Chiquinha entrega à Girafales uma gravata velha.

Episódios de Chaves que NUNCA PASSARAM NO BRASIL! Imagem: reprodução Youtube/Vila do Chaves

Diferente dos episódios onde tudo acaba em confusão, esse traz uma mensagem emocionante, pois Chaves não possui dinheiro para comprar um presente ao professor, e entrega ao Mestre Linguiça uma carta que diz “prometo me comportar bem”.

