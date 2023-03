Em todo o mundo, existem milhares de pessoas que colocam seu destino no tarot. Descubra o que o futuro lhe reserva para esta sexta-feira, 17 de março.

As revelações desta sexta-feira (17) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot:

Sagitário

A carta para este período de Sagitário é A Imperatriz. A carta tem a lua em sua seção minguante, e essa é uma das luas mais capazes de ver o futuro. Sobre os efeitos nas pessoas para os próximos dias: Você não sente peso, não sente desconforto.

Capricórnio

A lua vai estar no seu signo, com muito amor para dar e muita diversão. Muita popularidade e muito sucesso na parte afetiva com Vênus em Touro.

Aquário

A carta deste signo para a semana é a “roda da fortuna superlimpadora”, que tem a ver com a eliminação das emoções negativas. Nesse sentido, Aquário é um dos que mais vai renovar essa roda da fortuna de trabalho, ação e vontade.

Peixes

O signo de água vai estar em um momento que vai permitir ver um ‘novo amanhecer’. A situação permite apontar para algo novo, para sua família e ver o crescimento de algum projeto. Sendo a mensagem do tarot para o signo de Peixes.

Com informações do site La Nacion Argentina