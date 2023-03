Em todo o mundo, existem milhares de pessoas que colocam seu destino no tarot. Descubra o que o futuro lhe reserva para esta sexta-feira, 17 de março.

As revelações desta sexta-feira (17) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot:

Áries

Segundo o tarot, o momento é um trânsito muito bonito. Ajuda para que a pessoa nascida sob este signo possa trabalhar com o parceiro e colher positivamente. É também o momento de organizar uma viagem. Período super legal com o casal.

Touro

A pessoa nascida sob este signo começa a acreditar no amor com a presença de Vênus em Touro. A carta Sete de Copas fala sobre o fato de ser uma semana para transformar o que se tem dentro em algo positivo com amor, e sem pensar tanto em dinheiro. Para atrair boa sorte, este ano o Sol é o amuleto de Touro e recomenda-se o uso de uma pulseira com este símbolo.

Gêmeos

A carta deste signo [o Três de Copas] tem a ver com festas, nascimentos e novidades. Esse período será muito bom para os geminianos, que esta semana estão em condições de comemorar.

Câncer

O momento é um trânsito muito positivo para Câncer. É o momento da lua em oposição e Vênus em Touro, que dá aquele suporte que você precisa para trabalhar em equipe, celebrar com seu parceiro e aproveitem a vida juntos.

Com informações do site La Nacion Argentina