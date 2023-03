Veja os perfumes nacionais famosos que estão saindo de linha

Com tantas opções de perfumes disponíveis no mercado, as empresas precisam reformular as linha esporadicamente. E com essas reformulações muitas fragrâncias que viraram queridinhas de muitas pessoas acabam saindo de linha.

Se você gosta de colecionar perfumes e quer saber os aromas que estão sendo descontinuados ou já saíram de linha, veja a lista a seguir elaborada pela youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’.

Charm Cetim - Eudora

O perfume foi lançado em 2019 e descontinuado logo em seguida, por isso se tornou um item raro entre os colecionadores de perfumes. Mesmo com uma composição simples, trazendo notas de Framboesa, Baunilha e Pêssego, possui uma alta fixação e projeção, sendo indicado para utilizar em dias quentes.

Make Me Fever Blue - Mahogany

Também lançado em 2019, essa fragrância floral branca e cítrica está em falta no site da empresa responsável, por isso a chance de ter saído de linha é alta. É uma fragrância potente e adocicada, ideal para dias ou noites mais frias.

As notas de topo são Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa, Flor de Laranjeira e Gengibre e as notas de fundo são Patchouli, Baunilha, Âmbar e Sândalo.

Rare Flowers Solar Narcissus - Avon

O perfume Rare Flores Solar Narcissus está saindo de cena para dar lugar a Far Away Endless Sun, que possui uma construção e aroma bem parecido.

Rare Flowers possui notas de topo de Damasco, Pera e Bergamota. As notas de coração são Narciso amarelo, Jasmim Sambac e Tiaré do Tahiti e as notas de fundo são Âmbar, Cedro e Madeira de Cashmere.

Capricho Wish - O Boticário

Um perfume bem famoso devido ao seu bom custo-benefício e que está saindo de linha é Wish, da linha Capricho de O Boticário. Seu aroma atalcado de baunilha e floral chamou a atenção das mulheres devido ao cheiro adocicado suave, mas agora está se despedindo.

