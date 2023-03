Skincare: descubra os 3 rituais de beleza indispensáveis para uma pele saudável

Uma rotina de skincare pode parecer complicada, mas não precisa ser assim. Existem três rituais simples que podem fazer toda a diferença para a saúde da sua pele e que podem ser feitos facilmente com o que você já tem em casa.

Sabemos que a correria do dia a dia pode tornar difícil a realização de uma rotina de cuidados com a pele, mas esses três passos são rápidos e fáceis de seguir.

3 rituais de beleza para colocar no seu dia a dia

Limpeza facial

A gente sabe que pode parecer repetitivo, mas não custa reforçar que o primeiro passo para uma pele saudável é mantê-la limpa. Lave o rosto com água morna ou fria e um sabonete específico para seu tipo de pele. Se você tem pele oleosa, pode usar um adstringente após a lavagem. A limpeza facial ajuda a remover impurezas e resíduos de maquiagem, deixando a pele respirar. Além disso, esfolie a pele ao menos uma vez por semana e verá a mágica acontecer.

Hidratação e proteção solar

A hidratação é essencial para manter a pele saudável e com aparência jovem, mas não se esqueça de protegê-la dos raios solares. Use um hidratante facial diariamente, procurando por produtos com ingredientes como ácido hialurônico e vitamina C, que ajudam a manter a pele hidratada e a prevenir o envelhecimento precoce. Depois, aplique um protetor com fator de proteção solar (FPS), no mínimo 30, adequado para seu tipo de pele e aplique-o antes de sair de casa.

Automassagem facial

A automassagem facial é uma ótima maneira de relaxar e melhorar a circulação sanguínea, o que pode ajudar a prevenir rugas e linhas finas. Comece limpando o rosto e as mãos. Em seguida, use a ponta dos dedos para fazer movimentos circulares suaves ao redor dos olhos, testa e bochechas. Termine com movimentos ascendentes no pescoço e na mandíbula.

Com esses três rituais simples, você pode ter uma rotina de skincare eficaz e fácil de seguir. Além disso, é importante lembrar de beber água, manter uma alimentação saudável e evitar fumar e beber em excesso, pois esses hábitos podem prejudicar a saúde da pele.