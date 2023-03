Não há discussão que o seriado Chaves é um dos que fizeram mais sucesso na televisão brasileira. E mesmo após tantos anos sendo exibidos, ainda existem mistérios e curiosidades envolvendo o programa que até mesmo os fãs mais velhos não saberiam responder.

Uma das principais dúvidas é sobre a idade dos atores da vila, que mesmo que alguns interpretassem crianças, eles já eram bem mais velhos. Mas afinal, quantos anos os atores de Chaves tinham quando participaram do seriado? Veja a seguir.

Seu Madruga (Ramón Valdés)

Ramón Valdés, interprete de Seu Madruga, apareceu pela primeira vez em uma esquete de Chapolin, em 1970. Ele tinha 47 anos na época, sendo um dos mais velhos do elenco. O ator já era considerado um ícone do cinema mexicano, tendo participado de diversas produções do país.

Rubén Aguirre (Professor Girafales)

Outro ator que apareceu primeiro em Chapolin antes de Chaves foi Rubén Aguirre, conhecido no seriado como Professor Girafales. Mesmo não aparentando, ele era 11 anos mais novo que seu parceiro de elenco Ramón, ou seja, tinha 36 anos.

María Antonieta de las Nieves (Chiquinha)

Compondo essa primeira formação de elenco que apareceu em Chapolin pela primeira vez, María Antonieta de las Nieves, a atriz de Chiquinha, também pôde ser vista. Na época era a mais nova do elenco, com apenas 19 anos.

Carlos Villagrán (Quico)

Outro ator que iniciou jovem no elenco da vila foi Carlos Villagrán, que deu vida ao menino Quico. Assim como todos os outros citados, sua estreia foi em Chapolin, aos 26 anos. Pela pouca idade, seus principais personagens nos programas do polegar vermelho eram relacionados à Florinda Meza (Dona Florinda) não como filho, mas sim como marido.

Florinda Meza (Dona Florinda/Popis)

Falando em Dona Florinda, que tinha basicamente o mesmo nome da atriz que a interpretava, a mãe de Quico entrou no elenco um pouco depois dessa primeira turma, em 1972, aos 23 anos.

Édgar Vivar (Seu Barriga/Nhonho)

Entrando no elenco também em 1972, Édgar Vivar, que viveu Seu Barriga e Nhonho, tinha apenas 23 anos, mesmo aparentando ser um dos mais velhos da vila.

Dona Clotilde (Angelines Fernández)

A Bruxa do 71 também fez sua estreia em 1972, aos 48 anos.

Jaiminho, o Carteiro (Raúl “Chato” Padilla)

O personagem mais velho a entrar no elenco foi Raúl “Chato” Padilla, que fazia o papel de Jaiminho, o carteiro. O ator entrou no seriado em 1979, aos 61 anos.

Com informações do canal no Youtube Vila do Chaves

