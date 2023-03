Os signos que podem levar o emocional do parceiro ao limite

A convivência com alguns signos do zodíaco podem ser muito complicadas quando eles não encontraram o equilíbrio e desgastam o emocional dos outros, principalmente em relacionamentos amorosos.

Confira os signos que estão nessa lista:

Áries

Diferente do que muitos pensam, o ariano pode deixar a paixão no passado e começa a desgastar o parceiro emocionalmente quando perde o filtro e não teme ser desagradável. Ele vive sem amenizar os conflitos e passa a entrar em dramas que acabam com a convivência.

Câncer

O canceriano pode ser um dos signos mais conectados com parceiro, mas também se transforma algumas vezes naquele que mais cobra. As emoções transbordam com facilidade e os problemas sentimentais começam a manipular as trocas, que são feitas com cautela parte do outro, deixando a naturalidade do carinho se perder as poucos.

Escorpião

O escorpiano é de sentimentos fortes e ele pode se tornar conflitivo quando as expectativas não são atendidas. Além da cobrança, esse signo pode passar por momentos de palavras que ferem e não podem ser retiradas, vingando que sente de maneira impulsiva a invés de buscar a resolução dos problemas.

Virgem

O virginiano costuma dar tudo para que o relacionamento funcione, mas também é muito crítico e acabará criando conflitos quando não gosta dos rumos das coisas. Ele tem dificuldade em aceitar diferenças e pode se tornar mandão, exigindo perfeições e criando tensões se for contrariando.

