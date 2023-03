Os 5 perfumes masculinos importados mais clássicos de todos os tempos

Mesmo considerado clássicos, algumas fragrâncias não são tão conhecidas pelo público que gosta de perfumes. Seja em virtude da raridade ou preço elevado, por exemplo, as fragrâncias a seguir estão entre as mais clássicas de todos os tempos, e mesmo assim podem ser desconhecida para muitos homens.

Encre Noire - Lalique

A nota de topo é Cipreste. A nota de coração é Vetiver e as notas de fundo são Madeira de Cashmere e Almíscar.

Polo Blue Eau de Parfum - Ralph Lauren

As notas de topo são Notas Oceânicas, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Manjericão, Verbena, Sálvia Esclaréia e Raíz de Orris e as notas de fundo são Camurça, Vetiver, Notas Amadeiradas e Patchouli.

LEIA TAMBÉM: Os melhores body splashes de O Boticário em 2023

Made to Measure - Gucci

As notas de topo são Lavanda, Bergamota da Calábria, Flor de Laranjeira Tunisiana e Anis. As notas de coração são Ameixa, Bagas de Zimbro ou Junípero, Canela, Noz-moscada e Vitória Régia e as notas de fundo são Couro, Âmbar, Patchouli e Ládano.

Pour Monsieur - Chanel

As notas de topo são Limão Siciliano, Petitgrain e Néroli. As notas de coração são Cardamomo, Gengibre, Coentro e Manjericão e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Vetiver e Cedro.

Yves Saint Laurent Pour Homme

As notas de topo são Limão, Lavanda, Lúcia-lima, Petitgrain e Bergamota. As notas de coração são Alecrim, Manjerona, Gerânio, Pau-Rosa, Sálvia Esclaréia e Cravo e as notas de fundo são Vetiver, Almíscar, Patchouli, Cedro, Sândalo, Fava Tonka e Âmbar.

Com informações do canal no Youtube ‘Perfumes e Livros’.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes que todo homens e mulheres gostam e que você deveria ter alguma vez na vida

⋅ Perfumes nacionais que quase ninguém gosta

⋅ 4 PERFUMES MASCULINOS da Natura que você PRECISA CONHECER