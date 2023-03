Moda: 5 combinações com saias midi para ficar elegante e estilosa após os 50

Reprodução Saia da mesmice e experimente novos looks com saias midi e longas. (Pinterest)

Se você está procurando maneiras de atualizar seu guarda-roupa após os 50 anos, as saias midi e longas podem ser uma ótima opção para adicionar elegância e estilo ao seu visual. Essas saias são versáteis e podem ser usadas em diversas ocasiões, desde eventos formais até um passeio casual.

E o melhor: elas são atemporais, agora mesmo, está em alta a saia midi jeans. Ou seja: ficará elegante e na moda.

Arrase no visual após os 50 com essas 5 combinações incríveis de saias midi e longas

Saia midi com camisa jeans

A saia midi é uma ótima opção para quem quer cobrir as pernas, mas ainda assim exibir um visual sofisticado. Combine-a com uma camisa jeans para um look casual e elegante. Complete o visual com uma sandália e os acessórios que combinarem.

Saia estampada com camisa branca

Se você quer um visual mais elegante, opte por uma saia midi e combine-a com uma camisa branca. Essa combinação cria um look sofisticado e confortável, perfeito para um jantar ou uma festa à noite. Finalize o visual com um par de brincos chiques e uma bolsa de ombro.

Saia midi com cropped e bota

Para um visual divertido e alegre, combine uma saia midi com uma blusa estampada. Escolha uma estampa que complemente a cor da sua saia. Por exemplo, se a saia for preta, escolha uma blusa com estampa colorida. Adicione um par de sapatos confortáveis e um colar delicado para um toque de glamour.

Saia midi com tênis e blazer

A combinação de uma saia midi com blazer é clássica e elegante. Mas, para adicionar estilo ao seu look, ouse combinando com um tênis e aposte em cores vibrantes. Complete o visual com acessórios que preferir e arrese em qualquer evento.

Saia midi com blusa de tricô

Para um visual aconchegante e casual, combine uma saia midi com uma blusa de tricô. Escolha uma blusa que complemente a cor da sua saia e finalize o visual com um par de botas e um cachecol.