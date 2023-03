Essas moedas de 1 e 5 centavos possuem defeitos e juntas podem valer mais de R$ 3 mil! Aprenda a identificá-las

Um erro pode custar muito caro e no casso dessas moedas, essa frase faz muito sentido. No universo de colecionadores de itens raros, moedas raras são aquelas confeccionadas em pouca quantidade, que possuem alguma erro na hora da confecção ou ainda que foram feitas em comemoração para algum evento no país.

As 3 moedas que você confere a seguir fazem parte das que possuem erros simples, mas que juntas podem valer mais de R$ 8 mil reais. Será que você tem alguma delas guardadas em algum cofrinho por aí? Confira!

1 centavo de 1994

As moedas de 1 centavo ainda possuem valor monetário, contudo, as últimas cunhagem com esse valor foi em 2004 e desde então é praticamente impossível ver o valor em circulação.

Contudo, um tipo de moeda com esse valor lançada em 1994 se tornou rara. Foram feitas mais de 800 milhões de unidades e algumas delas saíram com o reverso invertido. Itens encontrados nesse formato podem valer até 280 reais.

LEIA TAMBÉM: Simples defeito pode fazer essa moeda de 1 real valer quase R$ 2 mil! Veja se você tem uma

5 centavos de 1997

Já as moedas de 5 centavos cunhadas em 1997 alcançaram 235 milhões tiragens e a raridade está no fato de algumas delas serem produzidas erroneamente nos discos das moedas de 1 centavo. Seu valor pode chegar a 700 reais.

Para saber se a moeda que você tem possui esse defeito é preciso verificar o peso dela: enquanto a moeda de 5 centavos pesa 3,27 gramas, a de 1 centavos é mais leve e pesa 2,90 gramas.

5 centavos de 1996

Outra moeda de 5 centavos rara foi produzida em 1996. Com o total de 111 milhões de unidades, algumas delas também saíram com o cunho trocado, onde o anverso foi substituído pela moeda de 1 centavo.

O defeito é observado pois a borda dessa moeda é maior e a cabeça da esfinge menor. Moedas com esse defeito podem valer 2 mil reais.

LEIA MAIS:

⋅ Uma única moeda de 1 real que pode valer R$ 30 mil! Será que você tem uma?

⋅ Simples moeda de 5 centavos pode valer muito dinheiro. Será que você tem uma dessas?

⋅ Essa é a moeda mais valiosa do Brasil; veja por quanto ela foi vendida em um leilão