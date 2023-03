As revelações desta quinta-feira (16) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Em todo o mundo, existem milhares de pessoas que colocam seu destino no tarot. Descubra o que o futuro lhe reserva para esta quinta-feira, 16 de março.

As revelações para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot:

Sagitário

(Cinco de Paus): Você lidará com sucesso com qualquer situação que surgir esta semana, pois tudo ao seu redor é conflito e confusão. Você não será vítima desse tipo de caos e oferecerá informações a quem precisar. Você permanecerá calmo sob pressão, embora possa esperar dúvidas ao longo do caminho. Mantenha o foco e não se distraia demais com a calamidade que as pessoas causam.

Capricórnio

(Oito de Copas, invertida): Você pode ficar tentado a voltar a um velho hábito esta semana, que não deveria. A tentação estará porque você será acionado por alguma coisa, e uma levará a outra e, em pouco tempo, você terá alguns desejos ruins novamente. A melhor coisa que você pode fazer é se afastar do gatilho e da ideia de que vale a pena voltar a esse antigo desejo.

Aquário

(Nove de Espadas, invertida): Você pode sentir que a raiva e o ressentimento o estão mantendo à tona esta semana, simplesmente porque você nunca sentiu esse tipo de energia antes, e pode até tirar algo de bom disso.

Talvez isso signifique que você vai admitir algo ou que finalmente vai aceitar a verdade em uma situação à qual nunca cedeu antes, Você não pode escapar da verdade esta semana, o que o deixará com raiva no início, mas depois se sentirá completamente liberado e poderá finalmente descansar disso.

Peixes

(O Sol, invertido): Esta semana traz para você a notícia indesejada de que tudo o que você planejou terá que ser adiado para a próxima semana ou outro dia.

Você está indo muito bem, Peixes, e seguirá seu caminho alegre, mas esta semana não é a momento para ação. Ao contrário, é para contemplação e melhor planejamento.

Com informações do site Terra