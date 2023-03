As revelações desta quinta-feira (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot

Em todo o mundo, existem milhares de pessoas que colocam seu destino no tarot. Descubra o que o futuro lhe reserva para esta quinta-feira, 16 de março.

As revelações para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, de acordo com o tarot:

Áries

Como o Mágico, você fará algo esta semana que o fará parecer uma espécie de milagreiro. Embora você não se envolva em nada metafísico, você será a pessoa que fará o impossível, que é restaurar a ordem. Isso pode significar uma espécie de intervenção, onde você assume o papel de mediador ou árbitro.

Touro

(Ás de Pentáculos, invertida): Na tentativa de manifestar mais dinheiro em sua vida, você pode acabar perdendo a aposta, mas como antecipou todos os ângulos desse investimento, acabará com mais conhecimento do que dinheiro. Isso é bom, pois você precisa aprender esta lição financeira. Com essas informações em seu currículo, agora você pode passar para os verdadeiros sucessos que procura.

Gêmeos

(Dois dos Pentáculos): Você sentirá muita pressão para tomar uma decisão esta semana, e provavelmente será financeira. O bom é que aqui não há decisões ruins, pois ambas as opções são boas e úteis. O único problema é decidir qual das boas opções é para você. Existe também a possibilidade de não ser nada decidido e continuar assim na próxima semana.

Câncer

(Cinco de Espadas): Vale tudo no amor e na guerra, como dizem. Embora você seja o vencedor em uma dessas áreas, você também será o único a assumir novos carregamentos. Você pode ter vencido alguns argumentos, mas o que resta é algo que você precisa limpar. Você acumulou karma como resultado de ‘vencer’, e isso adiciona peso à sua já difícil carga de manter.

Com informações do site Terra