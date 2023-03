4 hábitos comuns que podem CAUSAR O FIM do seu relacionamento Imagem: Pexels

A vida a dois também passa por momentos difíceis e para saber lidar com eles é preciso de muita conversa e maturidade, senão até as pequenas coisas podem ser motivos para discussões sérias.

Além da conversa e atenção aos hábitos, outro ponto que você deve ter em mente é a sua liberdade, para que o convívio não torne a relação enjoativa ao longo do tempo.

Veja a seguir os 4 hábitos comuns que podem CAUSAR O FIM do seu relacionamento.

Discussões frequentes

Uma das primeiras causas de término atualmente são as discussões frequentes, principalmente aquelas que são superficiais e por motivos simples.

Para resolver os problemas, nunca deixe uma discussão para depois e também nunca fuja das conversas. Esses diálogos são saudáveis, principalmente para o crescimento da relação, mas elas precisam ter fundamento e solução. Caso isso não aconteça, é possível ir cansando com o tema.

Incertezas sobre o futuro

Segurança é o que muitas pessoas buscam em um relacionamento e quando encontram alguém, a conversa sobre planos futuros sempre acontece. Mas se o seu parceiro demonstra ser uma pessoa que vive o momento e que não quer pensar muito lá na frente, sem metas de crescimento profissional ou compromissos mais sérios, isso pode ser um forte motivo para o fim da relação.

Caso você o ame e queira lutar por esse relacionamento, é possível dialogar sobre projetos e vontades que os dois tenham em comum, como uma viagem ou alguma meta diferente. Isso pode uni-los e colocar metas para a relação durar.

Relações familiares ruins

Ao entrar em um relacionamento sério, é praticamente impossível escapar da família do seu companheiro, principalmente se for uma família bem apegada. O ciúme dos pais com essa nova relação pode acontecer, e caso não seja controlado, pode se tornar uma grande dor de cabeça.

Para resolver o problema, é importante que você e seu companheiro tenham em mente que vocês são pessoas adultas e responsáveis por suas escolhas. Conselhos são bem-vindos, mas não permita ser controlado por pessoas externas, ou muito menos pelo seu companheiro.

Falta de atenção e afeto

Um outro problema que pode causar o fim de uma relação é a falta de atenção, afeto e interesse. O amor próprio é importante, mas existem pessoas que necessitam de um tipo de atenção que envolve a demonstração de afeto em público, por exemplo.

Caso não exista isso na sua relação, deixe nítido como você se sente e como gostaria de ser tratada. Se o seu parceiro compreendeu isso e mesmo assim age de forma fria, não há outra escolha a não ser escolher ser só.

