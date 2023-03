Skincare: saiba como preparar uma máscara caseira de ácido hialurônico para olheiras e rugas

Não há cosmético mais falado no momento do que o ácido hialurônico. Mas o que é pouco falado é que você pode prepará-lo em uma máscara caseira para cuidar da pele do seu rosto e dizer adeus às olheiras e rugas.

Obviamente, é necessário sermos honestos ao admitir que obtemos os melhores resultados em lojas confiáveis e que se você quiser experimentar essa alternativa natural e barata, é importante consultar primeiro um dermatologista. Especialmente se você sofre de alergias ou pele sensível. Desta forma, você evitará reações desfavoráveis que podem arrasar a sua pele.

Caso não tenha a pele sensível e já tenha utilizado o ácido, confira abaixo as dicas que a nossa parceira Nueva Mujer deu para criar a sua máscara caseira.

Máscara caseira de ácido hialurônico

Em primeiro lugar, por que ácido hialurônico? Este ingrediente tornou-se a o principal entre os dermocosméticos, pois ajuda a aumentar a hidratação da pele, melhorar a elasticidade e fortalecer a tez.

Para prepará-la, usaremos um ingrediente bem comum em toodas as casas: a batata - que contém grandes quantidades de ácido hialurônico.

O passo a passo é muito simples!

Triture as cascas de duas batatas, com meio copo de água e depois espalhe em seu rosto; deixe descansar por 30 minutos e enxágue com água morna.

Se você quer potencializar seus resultados, há quem combine a batata com água de rosas e óleo de coco. O descanso da máscara na pele também é de 30 minutos, para depois, enxaguar com água morna.

Uma fruta que também pode ser utilizada na sua máscara caseira de ácido hialurônico é o mamão; que realça sua beleza natural.

Para isso, basta bater um pedaço de mamão, com 10 colheres de sopa de água e, ao ficar homogêneo, colocar sobre a pele do rosto por 45 minutos.

Leia também: