Simples defeito pode fazer essa moeda de 1 real valer quase R$ 2 mil! Veja se você tem uma

Você costuma guardar as moedas que você pega? Já encontrou algo diferente ou algum defeito em alguma delas, mas tratou logo de passar ela para frente? Caso a resposta seja positiva, saiba que você pode ter perdido muito dinheiro. É que algumas moedas são consideradas raras, chegando a valores muito altos em leilões de colecionadores destes objetos.

Um exemplo é moeda de 1 real a seguir, que foi confeccionada com um erro que faz seu valor chegar em até 2 mil reais. Segundo o canal do TikTok ‘Colecionadores de Moedas’, o objeto em questão possui o núcleo deslocado, o que é considerado raríssimo e faz com que o valor dela aumente para R$ 1.850, caso esteja em bom estado de conservação.

Moeda de 1 real que vale R$ 30 mil

Existem valores ainda mais altos sendo pagos por moedas de 1 real. A moeda em questão que pode ultrapassar os 30 mil reais é um item no valor de 1 real confeccionado em 1998.

Esse item é considerado raro e com um alto valor no mercado de colecionadores devido a uma letra ‘P’ encontrada logo abaixo do ano de fabricação.

Segundo o catálogo de moedas raras, a letra indica que o item foi utilizado como ensaios monetários e provas de cunho. Essa moeda é considerada uma R5 (RRRRR), um grau de raridade considerado alto. Segundo Arlan Palmeira, do canal do TikTok ‘Arlan Moedas’, o item já foi negociado em um leilão por 25 mil reais.

O que faz uma moeda valer mais?

Entre os colecionadores de moedas, algumas diferenças são essenciais para fazer o objeto ganhar valor, entre eles poucas unidades confeccionadas, itens comemorativos e também erros na hora da confecção, como o primeiro item mencionado no texto.

