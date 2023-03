Relacionamento: O que fazer se o meu parceiro não demonstra carinho?

Estar em um relacionamento em que a demonstração de afeto é quase zero pode ser difícil, principalmente para aquelas pessoas que gostam de deixar as coisas nítidas demonstrando todo o seu amor.

Existem alguns fatores que podem fazer com que a sua relação passe por isso. Um deles é namorar um parceiro tímido ou que tenha passado por algum trauma. Nesse caso, o seu companheiro vai preferir demonstrar que te ama com outros gestos que não sejam físicos ou quando for demonstrar, vai escolher fazer isso de forma mais intimista e privada.

Mas o que deve ser feito caso a pessoa que você ama esconde a relação de forma pretenciosa? É melhor deixá-lo ou insistir para que haja mudança?

O primeiro passo é tentar compreender os motivos que o levam a fazer isso. Pode ser que ele não tenha vergonha de você e sim que ele acha que você não vai gostar da demonstração de afeto. Por isso, deixe claro que não há problemas para você em dar um beijo em público ou andar de mãos dadas na rua.

Busque também fazer o exercício de estimular esse tipo de interação e perceba se o seu parceiro está cedendo às suas demonstrações, pode ser apenas que ele esteja tímido.

Porém, se mesmo tentando você percebeu que ele se esquiva das suas investidas ou se incomoda quando você é carinhosa com ele, cabe a você optar pelo rumo dessa relação.

Caso não haja problema para você em manter um namoro mais discreto, vá fundo e invista nesse amor, mas se você faz questão e sente que as demonstrações físicas precisam acontecer, o melhor a ser feito é conversar com o seu parceiro sobre seguir caminhos diferentes. Pode ser difícil no início, mas com certeza existem outras pessoas buscando por alguém para demonstrar em público odo o amor que elas sentem.

