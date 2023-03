Perfumes que todo homens e mulheres gostam e que você deveria ter alguma vez na vida

Você se lembra com quantos anos você ganhou o seu primeiro perfume? Esse é um item que vai te acompanhar a vida inteira e, dependendo da fase da vida, você vai escolher fragrâncias para amar e outras para odiar. Mas existem alguns aromas unanimes, que são aqueles que todas as pessoas vão ter pelo menos uma vez durante a vida.

Confira a seguir a lista elaborada pelo youtuber ‘Pequeno Gênio’ com os perfumes que todo homem precisa ter.

Ferrari Black

Um dos primeiros perfumes importados adquiridos pelo público masculino é o Ferrari Black. Além de possuir um bom custo-benefício, seu aroma é bem agradável e baladeiro, fazendo sucesso principalmente entre os jovens.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Ameixa, Lima e Bergamota. As notas de coração são Canela, Jasmim, Cardamomo e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Cedro e Almíscar.

Coffe Man - O Boticário

Um clássico da perfumaria nacional, é uma das fragrâncias masculinas mais vendidas da marca. Seu aroma é amadeirado especiado quente, por isso deve ser utilizado durante a noite.

As notas de topo são Pimenta, Cardamomo, Gengibre, Bambú, Bergamota, Notas Verdes e Toranja. As notas de coração são Tabaco, Noz-moscada, Íris, Violeta, Gerânio e Artemísia e as notas de fundo são Café, Âmbar, Couro, Sândalo, Cedro da Virgínia e Patchouli.

Men Only - O Boticário

Seu aroma amadeirado unido a um bom custo-benefício faz com que essa fragrância seja uma das mais indicadas, principalmente para quem não entende muito de perfume. Com um aroma elegante, é indicado para uso noturno.

As notas de topo são Tangerina, Gengibre, Hortelã, Pimenta Preta e Tomilho. As notas de coração são Âmbar, Pêssego, Manjericão, Vetiver e Folha de Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Madeira Guaiac, Couro, Almíscar e Madeira de Cashmere.

1 Million - Paco Rabanne

Assim como Ferrari Black, também está na lista de primeira fragrância importada adquirida pelos homens. Contudo, seu valor é um pouco mais elevado. Mesmo assim, seu aroma é agradável e chama a atenção das mulheres.

As notas de topo são Mandarina Sanguínea , Toranja e Hortelã. As notas de coração são Canela, Notas Especiadas e Rosa e as notas de fundo são Âmbar, Couro, Notas Amadeiradas e Patchouli Indiano.