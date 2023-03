Para muitas pessoas, a conquista pode ser um desafio e isso se torna ainda mais complexo quando o medo é quem guia as ações.

Confira os signos que podem ser medrosos nas conquistas:

Touro

O taurino é apegado a realização dos seus desejos, mas também não quer abrir mão daquilo que é seguro e estável. Por isso, sair da zona de conforto na conquista nem sempre vale o risco em sua opnião. Como busca maneiras de não se expor emocionalmente, perde a chance de ousar e dar o primeiro passo.

Câncer

Os cancerianos são conhecidos por serem muito sensíveis e emotivos, mas também muito entregues no amor. No entanto, mesmo desejando que tudo seja possível, eles ficam inseguros quando não se recuperaram de alguma rejeição. Dessa maneira, esse signo pode se retrair e não conseguir assumir a postura ousada que esssa situação pede.

Virgem

O virginiano sabe o que quer e vai atrás sendo sempre articulado e detalhista. No entanto, se alguém os impressiona muito e eles ficam inseguros com estar ou não à altura das expectativas do outro, tendem a travar. Improvisar no jogo da conquista não é fácil e esse signo tende a hesitar.

Libra

O libriano deseja viver conexões com harmonia, por isso aquilo que o faz cultivar nervosismo e insegurança pode deixá-lo acanhado. Na hora da conquista, assume uma postura passiva e espera que o outro deixe intenções claras ou tome iniciativas. A indecisão também é sempre uma pedra em seu caminho.

Peixes

Os piscianos são sonhadores e acreditam no amor, mas também podem tentar preservar seu coração. Quando um mágoa ainda ressoa em seu peito, ele fica em alerta e pode hesitar muito em revelar seus sentimentos. Por vezes, esse signo acha que é preciso buscar uma oportunidade mais fácil e não arriscar em uma abordagem que os resultados são incertos.

