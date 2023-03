Os melhores body splashes de O Boticário em 2023

O body splash, também chamado de spray corporal, é um produto para a pele que funciona como uma fragrância, contudo, geralmente possui um aroma mais suavizado e consequentemente o seu preço é mais baixo.

Desta forma, quem prefere utilizar um body splash no dia-a-dia faz essa escolha para economizar nos perfumes, mas acaba perdendo a potência, já que esses sprays são bem mais suaves.

Mas para a alegria das mulheres que amam exalar um bom aroma e que gostam daqueles perfumes que grudam na pele, a youtuber Suzy Moura listou os body splashes de O Boticário mais potentes. Confira!

Nativa SPA Morango Ruby

De acordo com a youtuber Suzy, o que chama a atenção nesta fragrância é a sua fixação e projeção. Seu aroma é um chipre frutal refinado com toques amadeirados, o que traz uma certa elegância.

Dream Amor No Ar

Diferentemente do body splash anterior, Dream Amor No Ar se mostra mais suave e com notas frutais, amadeiradas e florais, com destaque para Âmbar, Sândalo, Baunilha, Bergamota e Cassis. É o produto ideal para um encontro romântico.

LEIA TAMBÉM: Perfumes nacionais que quase ninguém gosta

Lily

Esse body splash faz parte de uma das linhas mais icônicas da marca. Seu cheiro é bem próximo ao creme acetinado Lily, por isso a união dos dois no corpo projeta um aroma potente e agradável para o ambiente.

Nativa SPA Flor de Ameixa

Outra indicação de Suzy Moura é o splash Nativa SPA Flor de Ameixa. Ideal para as mulheres que gostam de exalar um aroma de limpeza, como o de roupa lavada. Também possui um aspecto mais atalcado e refrescante.

Nativa SPA Quinoa

Outro body splash da marca Nativa SPA indicado pela especialista é o Quinoa. O produto possui o famoso ‘cheiro de riqueza’, sendo indicado principalmente para eventos mais elegantes e sérios.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Perfumes que todo homens e mulheres gostam e que você deveria ter alguma vez na vida