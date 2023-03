As cenas de Chaves QUE VOCÊ NUNCA VIU! Imagem: reprodução Youtube (Vila do Chaves)

Você se orgulha em dizer que já assistiu todos os episódios do seriado Chaves? Talvez você esteja mentindo para si mesmo e para os outros, pois o canal no Youtube ‘Vila do Chaves’ revelou que as emissoras de brasileiras que já exibiram o seriado faziam cortes nos finais dos episódios, ou seja, nunca foram assistidos por completos.

Se você quer saber como são essas cenas escondidas, confira a descrição delas a seguir.

Chaves e Quico aprendem a ‘violar tocão’

As cenas de créditos finais cortadas nas exibições brasileiras são datadas entre os anos de 1973 e 1976 e uma delas foi no episódio em que Girafales (Rubén Aguirre) e Seu Madruga (Ramón Valdés) ensinam Chaves (Roberto Gómez Bolaños) e Quico (Carlos Villagrán) a ‘violar tocão’, ou melhor, tocar violão.

No final do episódio, os garotos desistem de aprender o instrumento e utilizam os violões como raquetes de ping-pong. Ao menos é isso que aparece na parte final do episódio que conhecemos, mas a cena pós- crédito original ainda aparece uma briga generalizada entre os outros moradores que estavam assistindo os meninos brincarem, incluindo Girafales, Seu Madruga e Dona Florinda (Florinda Meza).

Quico se machuca no episódio da Cruz Vermelha

Em outro episódio gravado em 1974 onde Chaves decide arrecadar dinheiro para a Cruz Vermelha, o final mostra Seu Madruga machucado sendo levado por enfermeiros em uma maca e finalmente doando alguns trocados para o Chaves, que encerra com a fala “todos podemos precisar algum dia. Ajudem, sim?” Contudo, o episódio não acaba aí.

A cena final mostra Quico tropeçando em Chaves e caindo no chão. O garoto do barril não perde tempo e se aproveita do momento para arrecadar o dinheiro do ‘Tesouro’.

A limpeza do pátio

Um dos episódios mais clássicos que foi ao ar no Brasil é a limpeza do pátio, datado da temporada de 1976. No episódio os moradores da vila brigam entre si para saber quem é responsável por varrer o bairro.

O episódio acaba com Seu Madruga e Dona Florinda brigando com as vassouras e varrendo a sujeira do pátio um para a casa do outro. Mas além disso, a cena que não foi ao ar mostra os atores discutindo, enquanto Chaves recolhe latas do chão.

